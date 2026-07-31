蒐集飲料標籤鎖定行蹤 桃園男埋伏手搖飲店旁刺殺女同事判6年6月

桃園姜姓男子追求女同事遭拒，不僅長期以LINE傳訊騷擾，還蒐集對方購買飲料的時間與喜好，待女子提出職場申訴後，竟持水果刀埋伏手搖飲店外，趁對方點餐時提刀上前猛刺。桃園地院依跟蹤騷擾及殺人未遂等罪，將他判處有期徒刑6年6月。

判決指出，姜男與A女自2022年6月20日起至2025年3月26日止為同事。姜男因對A女心生好感，多次追求遭拒後，仍於2025年1月至2月間，持續透過LINE反覆傳送訊息，包括要求見面、質問「為何不理我？」，甚至傳送「本來想要威脅妳的，但我根本做不到，妳手機攝像頭我破解很久了，該看的不該看到都看過了」等內容，造成A女心生畏懼，影響日常生活及社會活動。

後因A女不堪其擾，向公司提出職場不法侵害申訴，公司完成調查後通知結果，姜男於2025年2月6日書面承諾刪除下載的A女照片、影片，不再跟蹤或騷擾A女。不過，法院認定，姜男因遭A女申訴並調離原工作崗位，逐漸萌生殺害A女的動機。

法院查出，姜男自追求A女期間，便將A女購買手搖飲的標籤自垃圾桶取回，貼在筆記本內，記錄飲料種類、糖度、冰量、分店及購買時間，藉此掌握A女的飲食喜好及作息。姜男也供稱，自己知道A女大約何時會外出買手搖飲，因此案發當天便在飲料店附近等待。

姜男於2025年2月初即購買犯案水果刀，2025年3月26日下午2時33分，攜帶水果刀前往桃園市某飲料店外埋伏，待A女前往購買飲料、面向櫃檯點餐時，自背後快速接近，持刀朝A女左後背猛刺一刀，導致A女左上肺撕裂傷、左側氣血胸及左後背穿刺傷，幸經飲料店店員立即報警並通知救護車，送往林口長庚紀念醫院急救，才保住一命。

審理時，姜男坦承持刀刺傷A女，但否認涉犯殺人未遂，辯稱只有傷害故意，沒有殺人犯意；辯護人也主張，姜男若有殺人意思，返回現場後仍可繼續攻擊，卻沒有這麼做，且被告有精神疾病，應依刑法減免其刑，另主張應成立自首。

法院認為，姜男使用長約18公分刀刃的水果刀，朝人體胸背要害部位猛力刺擊，傷口深達5公分並造成肺臟受傷，依一般人的生活經驗，足以預見可能造成心臟、肺臟或大血管受創而死亡，已具有殺人的不確定故意。

法院指出，姜男刺傷A女後曾離開現場約2分鐘，期間未利用身上的手機報警或叫救護車，之後又折返現場，持刀要求現場人員「不要靠近我」，導致店員擔心再次遭攻擊，不敢靠近查看A女傷勢，也無法及時協助救治。姜男在現場反覆詢問「警察到了沒」，卻未曾要求他人叫救護車或查看A女傷勢，法院認為其對A女可能因大量出血死亡抱持容忍態度，因此認定具有殺人的不確定故意。

至於辯方主張精神疾病部分，法院委託衛生福利部桃園療養院進行精神鑑定，鑑定結果認為，姜男案發時仍具有辨識行為違法及依辨識而行為的能力，且犯案前長時間蒐集A女資訊、規劃犯案時機及地點，案發後亦具有規避法律制裁的意識，不符合刑法責任能力減免規定；另外，警方到場前已有現場證人及客觀事證指向姜男，姜男也未主動報案或表示願受裁判，因此不符自首要件。

法院審酌，姜男因追求A女不成，又遭申訴並調離原工作崗位，未以理性方式處理挫折，反而持續跟蹤騷擾，最後更持刀攻擊人體要害，造成A女左上肺撕裂傷、左側氣血胸及左後背穿刺傷，且案發後阻礙他人救治，犯後情節重大，因此依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金；另依殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月，犯案水果刀宣告沒收。