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法官開酸「不要用AI寫上訴狀」 判決內文要原告找「活生生」律師

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園地院近日審理一起祖厝土地買賣糾紛，法官孫健智認定契約有效駁回原告訴求，卻在判決開頭罕見地寫下「不要問AI、不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出來」，要原告拿到判決「請找個活生生、有血有肉有執照的律師」意外成為焦點。

黎姓地主不滿位於觀音區祖厝的共有土地遭其他共有人變賣，向法院提出確認買賣關係不存在告訴，主張買賣契約涉及通謀虛偽、違反土地法優先承買權規定、提存程序有瑕疵，甚至指控賣方為履行契約，涉嫌以毀損、侵入住居等方式拆除祖厝，因此請求法院確認買賣契約不存在，並禁止辦理土地所有權移轉登記，同時要求撤回提存。

被告律師抗辯說，雙方買賣交易完全出於真意，價金已依約匯入履約保證專戶，並於2025年7月依法發函通知黎姓地主行使優先承買權，因黎氏未於期限內表示承購，才依法將黎某原有十四分之四所應得的208萬餘元對價辦理提存。至於土地上的老舊磚造建物早已坍塌荒廢，曾發函催告黎氏清理未果，才僱工代為騰空，並無任何非法強拆或通謀虛偽情事，所有處分流程均符合法律規定。

判決書最受矚目的內容，不是原被告雙方土地買賣爭議，而是法官孫健智的「寫在最前面」直接給當事人建議；內容指出，原告始終認為，被告訂立買賣契約、變更交易條件及辦理提存，都是為了讓自己領不到祖厝補償，但法院認為，共有人依土地法第34條之1規定處分的是土地持分，而非祖厝建物，因此原告依法可受領的是土地持分對價，而非祖厝補償。判決直指，原告為此繳納9萬餘元裁判費，提出數百頁書狀及證據，令人感嘆。

判決罕見地提醒當事人並指點迷津，提及原告兒子出庭作證時曾說，被告的書面說明沒辦法回答問題，法院也不指望它能解答。因此建議收到判決後，應找「活生生、有血有肉、有執照的律師」詢問，不要問AI，不要用AI寫上訴狀，更不要以為別人看不出來是AI寫的；既然原告重視祖厝，就更應該用正規方式處理。

原告則主張，27歲買家以769萬5000元購買涉有糾紛土地，交易條件違反常理，契約內容還出現塗改、買方資料記載不完整等情形，加上拆屋過程衍生刑事案件，因此認為雙方只是藉由買賣掩飾真實法律關係，屬於通謀虛偽意思表示。

法院審理認為，買家年齡、是否願意承擔交易風險、契約文字塗改或簽章位置等情節，都不足以證明雙方沒有真實買賣意思；即使買方為代持人頭，也不能反證契約屬通謀虛偽，原告對於「通謀虛偽」法律概念已有誤解。

至於原告主張，拆除祖厝涉及毀損、侵入住居等刑事犯罪，買賣契約因此違反公序良俗；法院指出，即使履約過程涉及刑事責任，也屬履約行為是否合法的問題，與買賣契約本身效力無關，不足以認定契約無效。

法院認定，觀音區這筆土地買賣契約有效，原告請求確認契約不存在、禁止辦理所有權移轉登記及撤回提存等主張均無理由，判決全部駁回，訴訟費用由原告負擔。

桃園地院民事庭近來有起當事人間請求確認買賣關係不存在之訴，法官孫健智駁回原告請求，判決開頭罕見地寫下「不要問AI、不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出來」，要原告拿到判決「請找個活生生、有血有肉有執照的律師」反倒意外成焦點。記者陳恩惠／攝影
桃園地院民事庭近來有起當事人間請求確認買賣關係不存在之訴，法官孫健智駁回原告請求，判決開頭罕見地寫下「不要問AI、不要用AI寫上訴狀，更不要以為人家看不出來」，要原告拿到判決「請找個活生生、有血有肉有執照的律師」反倒意外成焦點。記者陳恩惠／攝影

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