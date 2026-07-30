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泰山售全家80億股權爆內線 4任董座遭約談 詹仁道與劉偉龍各50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/泰山' rel='泰山' data-rel='/2/122159' class='tag'><strong>泰山</strong></a>前董事劉偉龍涉<a href='/search/tagging/2/內線交易' rel='內線交易' data-rel='/2/129498' class='tag'><strong>內線交易</strong></a>，檢方諭令50萬<a href='/search/tagging/2/交保' rel='交保' data-rel='/2/250776' class='tag'><strong>交保</strong></a>、限制出境出海。記者曾原信／攝影
泰山前董事劉偉龍涉內線交易，檢方諭令50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

食品大廠泰山企業疑經營權爭奪戰，2022年決議出售「金雞母」全家便利商店股權，四任董事長詹景超、詹仁道、詹仁華、詹岳霖，以及時任董事劉偉龍，在禁止交易期間買賣泰山股票，涉及內線交易，調查局台北市調處搜索約談11人到案，台北地檢署複訊後依違反證交法命詹仁道、劉偉龍各50萬交保、限制出境出海。

檢調大動作約談泰山前後任四任董事長，除詹仁道交保外，詹景超、詹仁華與詹岳霖均請回。同案約談包括泰山時任董事尹章中、宏亞投資公司董事林添絢、詹景超胞姊詹愛貞、泰山時任董事尹章中、龍邦公司職員劉思榆、詹仁道胞弟詹仁謙，訊後請回。

據調查，泰山企業於2022年爆發經營權之爭，董事會決議出售「金雞母」全家便利商店股權，當時龍邦公司負責人朱國榮（逃亡遭通緝）想入主泰山，找來劉偉龍以敵意併購方式收，在市場大量收購泰山股票，雙方發生多起訴訟案件。

調查顯示，泰山公司2022年12月2日發布重訊，董事會決議處分所持有的全家便利商店股份，同月5日處分4.33萬張全家股票，交易金額80.97億，處分後獲利54.53億。

泰山企業經營權2023年變天，龍邦取得主導權，詹景超等人以台開公司私募款逾1億元，連續高價買股，之後再出售全家便利商店股權，同時購入2幅畫作7000萬元，涉操縱股價等罪、檢方去年5月搜索約談詹景超，訊後命其800萬元交保，限制出境出海，實施電子監控。

證交所2023年針對泰山董事會決議處分全家便利超商股份案，核有重大缺失，違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以200萬元違約金。

泰山前董座詹仁道胞弟詹仁謙遭檢調約談，訊後請回。記者曾原信／攝影
泰山前董座詹仁道胞弟詹仁謙遭檢調約談，訊後請回。記者曾原信／攝影

泰山前董事長詹岳霖涉內線交易被調查局約談，檢方訊後請回。記者曾原信／攝影
泰山前董事長詹岳霖涉內線交易被調查局約談，檢方訊後請回。記者曾原信／攝影

泰山前董事長詹景超涉內線交易被調查局約談，檢方訊後請回。記者曾原信／攝影
泰山前董事長詹景超涉內線交易被調查局約談，檢方訊後請回。記者曾原信／攝影

泰山 內線交易 交保

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