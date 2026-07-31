賣全家涉內線 泰山4任董座遭約談

食品大廠泰山企業疑為經營權爭奪，二○二二年決議出售「金雞母」全家便利商店股權，時任董事長詹景超、詹仁道、詹仁華家族及時任董事劉偉龍等人，認為此重大消息屬短多長空，因而在禁止交易期間買賣股票，涉及內線交易，調查局台北市調處昨搜索約談十一人到案，詹景超、劉偉龍晚間移送北檢複訊。劉複訊後，檢方命五十萬元交保，限制出境出海。

同案約談包括泰山時任董事尹章中、宏亞投資公司董事林添絢、詹景超堂兄詹岳霖（泰山前董事長）、詹景超胞姊詹愛貞、龍邦公司職員劉思榆、詹仁道胞弟詹仁謙、詹仁華胞弟詹仁傑等人。

據調查，泰山企業二○二二年爆發經營權之爭，董事會決議出售全家便利商店股權，當時龍邦公司負責人朱國榮（證券交易法通緝中）欲入主泰山，找來劉偉龍以敵意併購方式收購泰山股票，雙方發生多起訴訟案件。

調查顯示，泰山公司同年十二月二日發布重訊，董事會決議處分所持有的全家便利商店股份，同月五日處分四萬三千三百張全家股票，交易金額八十億九千七百萬，處分後獲利五十四億五千三百萬元。

泰山企業經營權二○二三年變天，龍邦取得經營權，詹景超等人被控以台開公司私募款逾一億元，連續高價買股，之後再出售全家便利商店股權，同時購入兩幅七千萬元的畫作，涉操縱股價等罪。檢方去年五月搜索約談詹景超，訊後命八百萬元交保，限制出境出海，實施電子監控。