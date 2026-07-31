檢調追花蓮震災捐款金流 縣府社會處長交保

花蓮地檢署偵辦○二○六花蓮地震及○九一八地震善款疑涉帳目不清案，前天帶回社會處長陳加富等六人調查，經檢察官複訊後，陳加富昨凌晨四十萬元交保，並限制住居及出境、出海，另有莊姓前約雇人員以五萬七千元交保，其餘被告均請回，檢方朝違反貪汙治罪條例侵占罪及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

縣府指出，檢調選在選舉將近之時針對久遠案件大動作偵辦，其動機，恐引發外界疑慮，勿讓司法程序受到政治因素干擾，更不應淪為政治操作的工具。

檢方回應，本案偵辦對象除現任社會處長外，也包括當年相關承辦人員、科員及部分廠商，案件偵辦完全依據蒐證成果與證據成熟度進行，並無任何政治考量。

檢方調查，○二○六地震善款在二○二一年間曾變更為花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，供後續災害使用，是否曾實際運用於○九一八地震相關救助，以及相關帳目是否完整、用途是否符合捐款目的，均在檢方調查範圍內，檢調也將進一步追查善款差額流向，以及相關決策過程是否涉及上級指示。

檢方懷疑部分善款項疑似遭提前支用，事後再補作帳目，專案人員將透過帳冊、金流資料及相關人員證詞交叉比對，追查善款實際流向及用途，全案疑涉帳目不清金額高達上千萬元，部分善款疑透過廠商以迂迴方式匯入專戶，再由社會處經多重轉帳後匯出，相關資金流向及是否涉及洗錢等。