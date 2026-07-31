聽新聞
0:00 / 0:00
台東縣府涉圖利度假村開發…農業處長20萬交保、限制住居
台東縣議員林參天今年五月質詢期間指控縣府圖利度假村開發案，檢調前天發動搜索，帶回涉案人員漏夜偵訊，農業處許姓處長及前蔡姓科長昨天上午聲押，事後分別以廿萬元及十萬元交保，限制住居，限制出境、出海八個月，並接受科技設備監控及定期向派出所報到。另外，黃姓副處長十五萬元交保、王姓及張姓被告各以五萬元交保候傳。
縣府表示尊重司法調查，將配合提供資料釐清案情。縣府一向重視廉能與行政透明，相信同仁清白，盼盡速還原事實真相。議長吳秀華相信司法會秉持中立、公正原則，也相信縣府相關單位均依照法令及專業辦理行政作業。
議員林參天在質詢時指縣府疑投入公帑替特定度假村開闢聯外道，將三公尺寬農路拓至十五公尺，並施作大型擋土設施，質疑道路沿線僅少數住戶，拓寬工程恐與度假村後續開發有關。林隨後向調查站檢舉，檢方日前持法院搜索票至相關人員住處及辦公處所搜索，漏夜約談多名涉案人員，認定許姓處長、蔡姓前科長涉犯違背職務圖利罪、違反水土保持法致生水土流失未遂罪，以及侵占國有土地罪。
法院指出，兩名被告均否認犯罪，但依相關證據認定嫌疑重大，考量重罪可能有逃亡疑慮，故聲請羈押，不過審酌兩人住處及辦公處所均遭搜索，證物多已扣案，因此依比例原則及人權保障，改採交保及其他強制處分。
裁定內容指，許姓處長及蔡姓前科長均限制住居，許每周五晚間七時前須至南王派出所報到；蔡至馬蘭派出所報到，不得接觸本案相關證人及其他被告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。