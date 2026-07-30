影／屏檢檢察長林彥良化身空手道高手 「擊破賄選」宣示查賄決心

年底九合一選舉將屆，屏東地檢署今在屏東市歸來社區活動中心舉辦「武道反賄齊步走」反賄選宣導，屏檢檢察長林彥良長年練習空手道，也與歸來國小空手道隊「演武」，林彥良說，空手道跟選舉，都象徵要正正當當求取勝利。

屏東地檢署指出，「武道反賄齊步走」，演武反賄選宣導，藉由公平誠信競技、「始於禮、終於禮」的空手道武術精神，引導民眾理解公平選舉的重要，讓反賄選理念更加貼近生活，也讓法治教育向下扎根。

檢察長林彥良說，平常要了解地方在地用心經營，選舉時選票自然會來。若是到選舉時才用買票，這是出怪招，買票、選舉賭盤、假訊息，乃至境外協助等，都是法律不允許，「空手道跟選舉兩件事相同的，要正正當當求取勝利」。

林彥良也提到，2022九合一選舉時，屏檢偵辦賄選案169案有定罪，最常見賄選買票、賣票，近年看到變形做法，以走路工或是招待旅遊名義實質賄選，這樣做法逃不過檢方偵辦法眼。

今天反賄選宣導，長年練習空手道的檢察長林彥良與全國空手道比賽常勝軍歸來國小空手道隊，展開「燕飛」及「五十四步小」的「型」演武，展現武道重視禮節、專注與自律，表現武術爆發與控制的張力。

緊接著由中正國中空手道隊帶來「組手」演武，以「邪不勝正」為主題，拳打買票賣票，腳踢選舉賭盤，再把幽靈人口過肩摔，用最直接的視覺語言，傳達公平競爭的理念。

最後由檢察長林彥良、屏東縣警察局副局長賴吉雄、屏東縣調查站主任張傑程與屏東縣政府政風處長張茂泉同台，擊破印有賄選字樣的木板，宣告檢察、警政、調查、政風對賄選「一定查」、「一定抓」、「一定罰」的決心。

屏東地檢署檢舉專線0800-024-099（撥通後按4），檢警調政風對於情資提供者全程完全保密。只要檢察官認定起訴，就會有檢舉獎金，定罪再領全額，最高2000萬就是你的。讓乾淨選舉，成為屏東共同的勝利。

屏檢檢察長林彥良（中）長年練習空手道，也與歸來國小空手道隊「演武」，林彥良說，空手道跟選舉，都象徵要正正當當求取勝利。圖／屏東地檢署提供