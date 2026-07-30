基隆地檢署偵辦基隆市警第一、第二分局員警案，涉包庇將交通違規「白單」撤單，上月法院收押兩名員警後，今發動第二波搜索，許姓等4名現職、離職員警晚間檢方複訊後，諭知4人涉犯貪汙治罪條例圖利罪，分別10萬到30萬元不等交保。

台北市中山分局圓山派出所一名林姓警員今天傳出遭搜索、帶走約談，初步了解，全案由基隆地檢署指揮新北市調處偵辦，疑與林員過去任職基隆市警第一分局時的開單案件有關。

檢調偵辦某一案件時，從被告查扣手機LINE對話查出，5年前曾聯絡基隆熟稔警員協助替女性友人將交通違規「白單」銷單，並且成功，調查人員懷疑有不法情事，檢調組專案小組追查，疑有多分局、多名員警涉案，擴大偵辦。

基隆地檢署上月23日到一分局延平派出所、信六路派出所與基隆市警察局交通隊等單位，調閱2021年2022年間白單比對清查，並約談包括吳姓、劉姓警員等名多人，訊後向法院聲請羈押禁見吳、劉兩警員獲准。

調查局台北市調查處今第二波搜索，並約談時任一分局延平派出所許姓警員（已調航警局）、王姓離職警員、林姓警員（已調台北市警中山分局）與基隆市警第二分局深澳坑派出所王姓警員等多人，並查扣相關手機調查。

基隆地檢署檢察官晚間複訊後，許男等4名現職或離職警諭，知10到30萬元交保。檢調不排除還有第三波偵辦行動。

基隆警爆疑包庇撤銷交通違規「白單」，上月2警收押後今再傳4警交保。記者游明煌／攝影