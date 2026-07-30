影／泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

食品大廠泰山企業疑為經營權爭奪，2022年決議出售「金雞母」全家便利商店股權，時任董事長詹景超、詹仁道、詹仁華家族，以及時任董事劉偉龍等人，認為此重大消息屬「短多長空」，因而在禁止交易期間買賣股票，涉及內線交易，調查局台北市調處今天搜索約談11人到案，詹景超、劉偉龍晚間移送台北地檢署複訊。

同案約談包括泰山時任董事尹章中、宏亞投資公司董事林添絢、詹景超堂兄詹岳霖（泰山前董事長）、詹景超胞姊詹愛貞、泰山時任董事尹章中、龍邦公司職員劉思榆、詹仁道胞弟詹仁謙等人。

據調查，泰山企業於2022年爆發經營權之爭，董事會決議出售「金雞母」全家便利商店股權，當時龍邦公司負責人朱國榮（證交法通緝）想入主泰山，找來劉偉龍以敵意併購方式收購泰山股票，雙方發生多起訴訟案件。

調查顯示，泰山公司2022年12月2日發布重訊，董事會決議處分所持有的全家便利商店股份，同月5日處分4.33萬張全家股票，交易金額80.97億，處分後獲利54.53億。

泰山企業經營權2023年變天，龍邦入主公司派，詹景超等人被控以台開公司私募款逾1億元，連續高價買股，之後再出售全家便利商店股權，同時購入2幅畫作7000萬元，涉操縱股價等罪、檢方去年5月搜索約談詹景超，訊後命其800萬元交保，限制出境出海，實施電子監控。

泰山時任董座詹景超涉內線交易遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影