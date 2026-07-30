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科技公司積欠稅款近百筆 台南分署扣押工程款後清償

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某科技公司欠繳3年度營利事業所得稅、全民健保費及勞工退休金及罰鍰共96筆、金額合計80萬餘元，經南區國稅局佳里稽徵所等移送強制執行，今年2月間到場稱願分期繳納，仍無斬獲，經扣押工程款項70餘萬元後，終於全部清償。

行政執行署台南分署指出，該公司欠繳112、113年度營利事業所得稅、113年度全民健保費、113、114年度勞工退休金、114年度勞工保險費，以及違反勞工職業災害保險及保護法罰鍰及交通罰單共96筆，金額合計80萬845元，逾期未繳納。

台南分署表示，執行人員於去年10月間收案後，先後通知曾姓女負責人到場報告其財產狀況，但她均未到場，直至查得她有應收帳款可供執行，核發執行命令扣押其應收帳款債權，惟第三人公司陳報未扣得。

直至今年2月間，曾女到場陳稱願分期繳納，並稱在第三人公司處有工程款，但對方一直不讓她領取，故意拖延，經執行人員與第三人公司聯繫後，再核發執行命令扣押她應收帳款而扣得70餘萬元，分署核發收取命令交移送機關收取後，終於全部清償。

台南分署指出，經執行人員與第三人公司聯繫後，再核發執行命令扣押曾女應收帳款而扣得70餘萬元，核發收取命令交移送機關收取後，終於全部清償。聯合報系資料照
台南分署指出，經執行人員與第三人公司聯繫後，再核發執行命令扣押曾女應收帳款而扣得70餘萬元，核發收取命令交移送機關收取後，終於全部清償。聯合報系資料照

稅款 台南 工程

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