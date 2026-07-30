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冠軍建材涉逃漏稅10億　董娘判4年6月、董座判2年緩刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

國內磁磚大廠業冠軍建材董事長夫人、副董王桂鳳，涉嫌以9家人頭公司隱蔽與冠軍建材的關係人交易未在財報中揭露，自2013至2025年的12年間，涉嫌逃漏稅逾10億元。新北地方法院今就王女依證券交易法、稅捐稽徵法2罪判刑4年，商業會計法判刑6月，得易科罰金；董事長林榮德則依證交法不實申報公告罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，王桂鳳共犯3罪，其中證交法不實申報公告罪判2年，稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅捐罪判3年6月，併科罰金2000萬元，合併應執行刑為4年；另商業會計法明知為不實之事項而填製會計憑證罪，判6月得易科罰金。林榮德則以法人行為負責人共同犯證交法不實申報公告罪，判2年緩刑5年，並應支付公庫支付2000萬元。

冠軍建材旗下擁有冠軍磁磚、馬可貝里磁磚兩大品牌，王桂鳳夫婦涉嫌為逃漏稅，於全台成立6區共9間經銷商，事實上全由王女擔任實際負責人及大股東，並以親友擔任人頭負責人，於財報中隱匿冠軍建材與上述經銷商間的關係人交易。

判決指出，王桂鳳實質掌控上述經銷商，卻指示經銷商業務、財會主管或會計人員以填製不實會計憑證、記入帳冊及故意遺漏會計事項不為記錄，製作不實財報，藉此逃漏2013至2025年間個人綜合所得稅額共計5.5億餘元，經銷商公司營業稅、營利事業所得稅及未分配盈餘稅共計4.5億餘元。全案偵審期間，王桂鳳已繳回1.1億餘元不法所得，合議庭判決時一併宣告沒收。

國內磁磚大廠業冠軍建材董事長夫人、副董王桂鳳，涉嫌以人頭公司逃漏稅逾10億元，新北地院今判處王女4年6月徒刑、董事長林榮德判刑2年，緩刑5年。圖／聯合報系資料照
國內磁磚大廠業冠軍建材董事長夫人、副董王桂鳳，涉嫌以人頭公司逃漏稅逾10億元，新北地院今判處王女4年6月徒刑、董事長林榮德判刑2年，緩刑5年。圖／聯合報系資料照

逃漏稅 董娘 冠軍

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