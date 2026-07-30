泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

老牌食品廠泰山企業疑為經營權之爭，2022年出售「金雞母」全家便利商店股權，時任詹姓董事長及時任劉姓董事等人被控在董事會前涉嫌內線交易，台北地檢署今指揮調查局兵分17路搜索詹等11人住居所及相關公司，約談詹等11名被告、4名證人到案說明。

北檢並通知時任詹姓董座、時任劉姓董事、證券開戶人等11名被告，及買賣仲介等人4名證人到案說明。檢方將釐清出售全家股權決策過程、舉行董事會時間，用以確定重大消息明確時點，追查股權交易相關人是否涉及內線交易。

泰山公司2022年12月2日發布重大訊息指出，董事會決議擬處分所持有的全家便利商店股份，為活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構，本公司擬處分不超過43500仟股的全家股份。同年月5日，泰山出售全家股權，處分4.33萬張全家股票，交易金額80.97億，處分後獲利54.53億。

台灣證券交易所2023年1月發布新聞指出，泰山公司董事會決議處分全家便利超商股份案，核有重大缺失，違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以新台幣2百萬元違約金。

證交所指出，泰山公司應依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，應辦理重大訊息說明記者會及應申請暫停交易，但未依相關規定辦理，又重訊僅揭露決議處分股數，資訊揭露顯有不足；本案違規情節重大，證交所函請泰山對投資循環內部控制制度專案審查，也要求揭露改善計畫報告違規緣由，董事長、總經理、發言人接受證券法規研習課程。

泰山企業經營權2023年變天，龍邦入主公司派，時任詹姓董事長等人被控違反證券交易法涉以台開公司私募款項逾1億元連續高價買股，又涉出售「金雞母」全家便利商店股權，及購入2幅畫作7千萬元等，涉操縱股價、非常規交易、特別背信等罪；檢方去年5月約談詹等人，複訊後命詹800萬元交保，限制出境出海及實施電子監控。