快訊

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

是否靠近台灣？強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝關鍵時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐助理費今二審仍判8年 桃市議員孫韻璇「遺憾」研議上訴

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市議員孫韻璇被控在丈夫、桃園市前議員李雲強的議員任內，夫妻兩人利用人頭詐領公費助理補助款逾200萬元，今天二審仍維持一審判決，孫被依貪汙治罪條例判8年、李8年10月。孫韻璇年底將爭取連任，已獲國民黨報准參選，面對官司二審結果，她下午說「深表遺憾」，強調自己絕無不法圖利，將研議提起上訴，以證清白。

孫韻璇說，此案從調查以來，她本人皆坦蕩配合司法程序，並於審理期間向法庭完整提示各項客觀證據，充分說明相關助理費用的申報與運用，皆實質用於公務支出與基層服務，絕無任何中飽私囊或不法圖利情事。

孫韻璇表示，對於二審法官未能採信相關證據與說明，她實難認同。為捍衛個人清白與聲譽，待收到判決書並與律師團隊詳加研議後，必將依法提起上訴，以證清白。她感謝鄉親信任支持，各項地方服務與市政監督工作，絕不會因此案而有任何中斷。

具有國民黨籍的孫韻璇為桃園市龜山區現任市議員，曾擔任過精忠里長、丈夫李雲強時任議員的服務處主任，本屆首度參選議員成功，年底將爭取連任。由於孫韻璇近年涉及助理費官司一審遭判刑，無法獲得國民黨提名，國民黨已改採報准形式參選。

龜山選區因人口成長，下屆議員席次從4席增至5席，藍綠白黃陣營都積極布局，國民黨透過初選機制提名立委牛煦庭助理江冠妤、壽山巖觀音寺董事長林明義與龜山里長高華駿共3人，民進黨提名現任議員陳雅倫、李宗豪2人，民眾黨與親民黨分別提名周曉芸與陳泓維參選，多人競逐競爭激烈，孫韻璇後續官司發展，也將牽動戰局變化。

桃園市議員孫韻璇年底將爭取連任。圖／取自孫韻璇臉書
桃園市議員孫韻璇年底將爭取連任。圖／取自孫韻璇臉書

孫韻璇 助理費 議員

延伸閱讀

選情初探／竹市東區 政黨難通吃 交通、入學是重點

姊疑在陸涉不法被逮 綠中執委稱失聯多年

拒收傳票拘提林雪峰連夜發監引熱議 反滲透法判刑定讞嘉義首例

選情初探／基隆市第三選區 席次估減一 藍綠無黨廝殺 五搶三局面

相關新聞

台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

台積電四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因竊取、外流二奈米及更先進的「十四埃米」核心技術，智慧財產及商業法院一審判陳力銘10年、吳秉駿3年、戈一平2年、陳韋傑6年徒刑。陳力銘、陳韋傑提上訴，最高法院今駁回上訴定讞，兩人將直接發監執行。

孫安佐首出庭只認一罪 律師更爆警「違法搜索」稱空氣槍沒證據能力

藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）因拍攝自製噴火槍測試影片，又被查獲改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，遭士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全及恐嚇公眾等罪起訴。士林地方法院今首度召開準備程序庭，孫除承認持有模擬槍外，其餘犯行均否認，並透過律師質疑警方違法搜索、槍枝鑑定結果有疑義，請求重新送驗；檢方則認為鑑定程序完備，無須重驗。

台中機場驚傳爆裂物？無聊男向星宇地勤稱「行李有炸彈」下場曝

林姓男子今年4月到台中國際機場搭機時，無聊向星宇航空地勤人員說「托運行李內有炸彈」，驚動機場、警方大動作追查；法院直言，林男為了一時玩笑，可能嚴重影響飛安、對其他旅客造成恐慌，依違反民用航空法散布危害飛航安全之不實訊息判他拘役10日，可上訴。

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得易科罰金」

高雄方姓女子在公園碰到3歲男童，無緣無故當著母親面前賞男童巴掌，導致男童重摔在地，左耳及頭部多處挫傷，整個過程被PO網，網友怒批「拳頭都硬了」，方女事後辯稱是男童用台語嗆她「吃屎」，法官不採信，依傷害罪判刑5月，不得易科罰金。

遭竹科客戶寄信指「專業不足」害解僱？新竹男因「這原因」求償敗訴

任職於竹科供應鏈廠商的黃男指控遭竹科客戶劉男發電子郵件批評「專業度不足」、「態度傲慢」，導致被公司解僱，憂鬱症狀加劇，提告求償50萬元精神慰撫金。不過，新竹地方法院認為，劉男是基於職務針對工作表現提出評論，未逾越合理範圍，且無法證明該郵件為解僱主因，判決黃男敗訴。

涉詐助理費今二審仍判8年 桃市議員孫韻璇「遺憾」研議上訴

桃園市議員孫韻璇被控在丈夫、桃園市前議員李雲強的議員任內，夫妻兩人利用人頭詐領公費助理補助款逾200萬元，今天二審仍維持一審判決，孫被依貪汙治罪條例判8年、李8年10月。孫韻璇年底將爭取連任，已獲國民黨報准參選，面對官司二審結果，她下午說「深表遺憾」，強調自己絕無不法圖利，將研議提起上訴，以證清白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。