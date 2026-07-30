涉詐助理費今二審仍判8年 桃市議員孫韻璇「遺憾」研議上訴

桃園市議員孫韻璇被控在丈夫、桃園市前議員李雲強的議員任內，夫妻兩人利用人頭詐領公費助理補助款逾200萬元，今天二審仍維持一審判決，孫被依貪汙治罪條例判8年、李8年10月。孫韻璇年底將爭取連任，已獲國民黨報准參選，面對官司二審結果，她下午說「深表遺憾」，強調自己絕無不法圖利，將研議提起上訴，以證清白。

孫韻璇說，此案從調查以來，她本人皆坦蕩配合司法程序，並於審理期間向法庭完整提示各項客觀證據，充分說明相關助理費用的申報與運用，皆實質用於公務支出與基層服務，絕無任何中飽私囊或不法圖利情事。

孫韻璇表示，對於二審法官未能採信相關證據與說明，她實難認同。為捍衛個人清白與聲譽，待收到判決書並與律師團隊詳加研議後，必將依法提起上訴，以證清白。她感謝鄉親信任支持，各項地方服務與市政監督工作，絕不會因此案而有任何中斷。

具有國民黨籍的孫韻璇為桃園市龜山區現任市議員，曾擔任過精忠里長、丈夫李雲強時任議員的服務處主任，本屆首度參選議員成功，年底將爭取連任。由於孫韻璇近年涉及助理費官司一審遭判刑，無法獲得國民黨提名，國民黨已改採報准形式參選。

龜山選區因人口成長，下屆議員席次從4席增至5席，藍綠白黃陣營都積極布局，國民黨透過初選機制提名立委牛煦庭助理江冠妤、壽山巖觀音寺董事長林明義與龜山里長高華駿共3人，民進黨提名現任議員陳雅倫、李宗豪2人，民眾黨與親民黨分別提名周曉芸與陳泓維參選，多人競逐競爭激烈，孫韻璇後續官司發展，也將牽動戰局變化。