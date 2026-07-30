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台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

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台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台積電四名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因竊取、外流二奈米及更先進的「十四埃米」核心技術，智慧財產及商業法院一審判陳力銘10年、吳秉駿3年、戈一平2年、陳韋傑6年徒刑。陳力銘、陳韋傑提上訴，最高法院今駁回上訴定讞，兩人將直接發監執行。

吳秉駿、戈一平於智慧法院一審判決後未提上訴，檢方也沒有上訴，因此先行判刑確定。

台灣東京威力高階行銷主管盧怡尹在得知陳力銘透過老同事竊取台積電機密檔案後，預見公司雲端系統所存放由陳翻拍的圖檔，恐成洩密案關鍵證據，去年6月在住處刪除相關證據滅證，又因檔案不明原因被回復，主動通報公司，一審判刑10月，宣告緩刑3年，她不服提上訴，案件仍在最高法院審理中。

至於陳力銘轉職的台灣東京威力公司，是檢方依違反國安法起訴的公司法人首例。智慧法院認為，台灣東京威力未盡監督之責，任由受雇人涉犯共5個營業秘密域外使用罪，不過公司與台積電和解，處罰金1.5億元並宣告附條件緩刑3年，於判決確定日起1年內，向台積電和公庫各支付1億元及5000萬元。因台灣東京威力、檢方均未提上訴而確定。

陳力銘原任台積電12廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為力求表現，替東京威力爭取台積電先進製程更多站點的設備供應商，多次運用與吳、戈、陳等人同事舊誼，央求三人翻拍台積電機密檔案外流，以改進東京威力的蝕刻機台。

2023年8月至去年6月，四名工程師分別在台積電新竹廠區會議室、新竹市居酒屋、吳男及戈男住處及台積電台南封裝測試廠內，以仍在職的涉案工程師公務筆電，開啟機密檔案供陳力銘翻拍，或翻拍傳給陳力銘。

判決指出，身為始作俑者的陳力銘，與其餘三人共犯兩個一般侵害營業秘密之意圖域外使用罪，及三個國安營業秘密之意圖域外使用罪。陳力銘、吳秉駿、戈一平認罪，獲合議庭減刑，陳力銘獲取十四埃米檔案，供出上游是陳韋傑，符合國安法「因自首而查獲其他共犯」規定，此部分免刑。

陳韋傑外洩的是台積電最先進的「十四埃米」製程檔案，涉台積電半導體製程從奈米邁入埃米時代的先進技術，嚴重影響台積電延續並保持全球先進製程領先地位。陳韋傑否認犯罪，是唯一未獲台積電原諒及合議庭輕判的被告。

台積電前工程師陳力銘（中）。聯合報系資料照
台積電前工程師陳力銘（中）。聯合報系資料照

台積電前工程師陳韋傑（左）。聯合報系資料照
台積電前工程師陳韋傑（左）。聯合報系資料照

台積電 工程師 奈米 內鬼 洩密

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