台東道路拓寬疑圖利案縣府農業處長、前科長交保 檢方不服提抗告

台東縣政府道路拓寬工程疑涉圖利案，台東地方法院今裁定農業處許姓處長20萬元交保、前蔡姓科長10萬元交保，不過地檢署不服裁定結果，決定將提出抗告。

法院審理後認為，許、蔡兩人涉嫌違背職務圖利罪等罪嫌重大，但考量兩人住處及辦公處所均已遭搜索，相關證物多已扣案，現階段難認仍有滅證、串證必要，因此裁定以交保、限制住居、限制出境出海及科技監控等方式替代羈押。

但檢方則認為兩名被告仍有羈押必要，對法院裁定結果不服，依法將提出抗告，後續將由上級法院審理。

許姓處長交保後，限制住居於居所地，每週五晚間7時前須至南王派出所報到；蔡姓前科長則限制住居於戶籍地，每週五晚間7時前至馬蘭派出所報到。兩人並均限制出境、出海8個月，接受科技設備監控，不得接觸本案相關證人及其他被告。