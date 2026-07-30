台東道路拓寬案2官員交保 法院：涉圖利等罪嫌重大、無羈押必要

台東縣政府道路拓寬工程疑涉弊案持續延燒，地方法院今天開羈押庭後，裁定縣府農業許姓處長新台幣20萬元交保、蔡姓前科長10萬元交保，兩人均限制住居、限制出境出海8個月，每週須定期向派出所報到，並接受科技設備監控，同時不得接觸本案相關證人及其他被告。

法院裁定內容，許及蔡經訊問後均否認全部犯行，但法官審酌卷內相關證據資料，認定兩人涉嫌違背職務圖利罪、違反水土保持法致生水土流失未遂罪及侵占國有土地罪，犯罪嫌疑重大。

法院指出，其中違背職務圖利罪最輕本刑為5年以上有期徒刑，考量重刑可能導致被告有逃亡之虞，因此符合刑事訴訟法第101條第1項第1款羈押原因。

不過，法院也認為，兩人的住處及辦公處均已遭搜索，相關證物大多已扣案，且現階段難認仍有其他重要證據尚未查扣，也難認有羈押防止滅證、串證的必要性。基於比例原則及人權保障，認為採取交保、限制住居、定期報到、限制出境出海及科技監控等替代處分，即足以確保後續偵查及審判程序順利進行，因此裁定無須羈押。

許以20萬元交保，限制住居於居所地，每週五晚間7時前至南王派出所報到；蔡則以10萬元交保，限制住居於戶籍地，每週五晚間7時前至馬蘭派出所報到。兩人均限制出境、出海8個月，接受適當科技設備監控，並不得接觸本案相關證人及其他被告。

全案仍由地檢署持續偵辦，後續是否提起公訴及相關涉案情節，仍待檢方進一步釐清。