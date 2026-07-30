詐領助理費逾200萬元...桃市議員孫韻璇二審判8年 前議員丈夫8年10月

桃園市前議員李雲強被控任職期間，與現任桃園市議員的妻子孫韻璇（原名孫頤婕），利用人頭詐領公費助理補助款逾200萬元，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等判李8年10月徒刑、孫女8年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

李雲強2014年至2018年間擔任桃園市議會第17屆市議員，與當時尚未從政的妻子孫韻璇利用徐姓、盧姓及楊姓等助理名義，詐領公費助理補助、春節慰勞金等共203萬餘元。

檢方依違反貪汙治罪條例起訴李雲強、孫韻璇，桃園地方法院一審認為李雲強擔任市議員，具相當高度的社會地位，未珍惜機會及國家提供的資源，詐領助理費用供己所用；孫韻璇身為李雲強的配偶，並受聘於李擔任公費助理，明知李雲強不法作為，竟沒有思考制止，而是與丈夫共同犯罪。

一審指出，李雲強竟稱與業務行使息息相關的議員公費助理聘僱、補助款領取、發放等事「碰都沒碰」，全交孫韻璇處理，毫無悔意；孫韻璇雖坦承部分犯行，但多所辯解，無誠心面對刑責。一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等判李8年10月徒刑、孫女8年徒刑。

一審判決之後，孫韻璇曾表示此案緣起8年前被檢舉，經桃園地檢署調查後不起訴，但因選舉期間受不實指控，再次被檢方起訴，並強調自己與丈夫並未盜領助理費，希望司法公正、公平，從政路也將繼續努力。

李雲強妻子、現任桃園市議員孫韻璇（右）。圖／聯合報系資料照