名醫冒名詐健保18年！ 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

桃園知名眼科診所朱姓院長，邀約曾任北市聯醫「白內障權威」王姓眼科醫師私下執行手術，自2006年至2024年間冒用診所醫師名義，向健保署申報55次費用共詐1134萬餘元，桃園地檢署依詐欺取財等罪起訴，因兩人犯後態度不佳，建請法院對兩人各自量處加總30年6個月徒刑。

起訴指出，57歲朱男是桃園市蘆竹區「朱○○眼科診所」負責人，也是執業眼科醫師，自2000年與健保署簽訂全民健康保險特約醫事服務機構契約；66歲的王男前為北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師，退休後轉任板橋某眼科診所。兩人過去曾在仁愛醫院共事，朱男為提升診所白內障手術口碑，於2005年間邀請醫術風評頗佳的王男到診所協助手術，並建立固定合作模式。

檢方調查，朱、王分工明確，由朱負責門診看診、術前檢查，手術時先替病患切開刀口、滴注生理食鹽水，並負責關閉傷口及包紮；水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術等核心項目，則由王執刀完成，術後再由朱負責回診追蹤。由於病患全程都在朱的診所接受醫療，讓多數人都誤以為手術是由朱親自完成。

根據健保署規定，每月門住診白內障手術超過40例的醫師需事前專案申請審查或登錄取得序號才得支付給付。後續改為於VPN系統完成登錄後才能申報。兩人明知相關規定，卻為規避限制，自2006年7月至2024年間，涉嫌冒用診所曾姓、張姓、蘇姓、陽性、陳姓及王姓等其他6名眼科醫師的名義，向健保署申報白內障手術醫療費用。

檢方表示，這些遭冒名的醫師實際上均未執行起訴書所列白內障手術。多名醫師在調查時證稱，自己任職期間只負責一般門診，只要有病患需要接受白內障手術，都會轉掛朱院長的門診，從未執行檢方所列手術，也沒有同意以自己的名義申報健保費用。

檢調清查歷年健保申報紀錄後發現，朱醫師涉嫌利用不實診療電磁紀錄向健保署請款，共計冒名申報551件白內障手術，其中以曾姓醫師名義申報370件最多，詐領健保760萬6039元；其次為張姓醫師164件、337萬1520元，其餘蘇姓、楊姓、陳姓及王姓等醫師名義也遭冒用，合計詐得健保給付1134萬5422元；檢方認定，這些款項均由診所取得，因此屬朱男的犯罪所得。

檢方另查出，王男每完成一台白內障手術可獲7700元報酬，早期由朱男透過匯款至王妻帳戶支付，後期則改以現金交付。依551件手術計算，王男涉嫌取得報酬424萬2700元，檢方也聲請依法沒收。

檢調偵辦期間，查扣診所人員與朱的LINE對話，內容提及「超過40台都用我的名字報」、「以後不要再用張醫師跟曾醫師的名字」、「把這幾年有報曾跟張的蓋章把它蓋好」、「看似要曾醫師上去還是VPN申報二選一」等語，甚至討論安排其他醫師出現在手術室，營造有實際參與手術的情形，相關對話顯示兩人早已知悉可能遭司法調查，並試圖規避查緝，足以佐證並非單純行政疏失或申報錯誤。

不過，朱男否認犯罪，辯稱部分案件是「團隊醫療」或行政人員「掛錯號」，且自己每月手術量未超過限制，沒有詐欺犯意；王男則說，自己僅負責協助手術，健保申報全由朱處理，不清楚診所如何申報，也不知道有冒用其他醫師名義情形；檢方綜合證人證述、病歷資料、健保申報紀錄、金流及通訊內容後，認定兩人涉嫌共同行使業務登載不實文書及詐欺取財罪。

檢方認為，被告兩人均為執業眼科醫師，竟規避健保署限制，影響健保給付管理之正確性，犯後始終否認犯行、態度不佳。念及兩人長年擔任眼科醫師服務病患，前無犯罪紀錄，且術後病患無提告重大醫療疏失紀錄，倘若兩人在審理中坦承犯行並繳回犯罪所得，求處宣告得緩刑附條件之有期徒刑；如審理中依然否認犯行，建請法院對被告兩人分別量處7次有期徒刑4月、6次有期徒刑5月、14次有期徒刑6月、28次有期徒刑10月。