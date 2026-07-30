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名醫冒名詐健保18年！ 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園知名眼科診所朱姓院長，邀約曾任北市聯醫「白內障權威」王姓眼科醫師私下執行手術，自2006年至2024年間冒用診所醫師名義，向健保署申報55次費用共詐1134萬餘元，桃園地檢署依詐欺取財等罪起訴，因兩人犯後態度不佳，建請法院對兩人各自量處加總30年6個月徒刑。

起訴指出，57歲朱男是桃園市蘆竹區「朱○○眼科診所」負責人，也是執業眼科醫師，自2000年與健保署簽訂全民健康保險特約醫事服務機構契約；66歲的王男前為北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師，退休後轉任板橋某眼科診所。兩人過去曾在仁愛醫院共事，朱男為提升診所白內障手術口碑，於2005年間邀請醫術風評頗佳的王男到診所協助手術，並建立固定合作模式。

檢方調查，朱、王分工明確，由朱負責門診看診、術前檢查，手術時先替病患切開刀口、滴注生理食鹽水，並負責關閉傷口及包紮；水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術等核心項目，則由王執刀完成，術後再由朱負責回診追蹤。由於病患全程都在朱的診所接受醫療，讓多數人都誤以為手術是由朱親自完成。

根據健保署規定，每月門住診白內障手術超過40例的醫師需事前專案申請審查或登錄取得序號才得支付給付。後續改為於VPN系統完成登錄後才能申報。兩人明知相關規定，卻為規避限制，自2006年7月至2024年間，涉嫌冒用診所曾姓、張姓、蘇姓、陽性、陳姓及王姓等其他6名眼科醫師的名義，向健保署申報白內障手術醫療費用。

檢方表示，這些遭冒名的醫師實際上均未執行起訴書所列白內障手術。多名醫師在調查時證稱，自己任職期間只負責一般門診，只要有病患需要接受白內障手術，都會轉掛朱院長的門診，從未執行檢方所列手術，也沒有同意以自己的名義申報健保費用。

檢調清查歷年健保申報紀錄後發現，朱醫師涉嫌利用不實診療電磁紀錄向健保署請款，共計冒名申報551件白內障手術，其中以曾姓醫師名義申報370件最多，詐領健保760萬6039元；其次為張姓醫師164件、337萬1520元，其餘蘇姓、楊姓、陳姓及王姓等醫師名義也遭冒用，合計詐得健保給付1134萬5422元；檢方認定，這些款項均由診所取得，因此屬朱男的犯罪所得。

檢方另查出，王男每完成一台白內障手術可獲7700元報酬，早期由朱男透過匯款至王妻帳戶支付，後期則改以現金交付。依551件手術計算，王男涉嫌取得報酬424萬2700元，檢方也聲請依法沒收。

檢調偵辦期間，查扣診所人員與朱的LINE對話，內容提及「超過40台都用我的名字報」、「以後不要再用張醫師跟曾醫師的名字」、「把這幾年有報曾跟張的蓋章把它蓋好」、「看似要曾醫師上去還是VPN申報二選一」等語，甚至討論安排其他醫師出現在手術室，營造有實際參與手術的情形，相關對話顯示兩人早已知悉可能遭司法調查，並試圖規避查緝，足以佐證並非單純行政疏失或申報錯誤。

不過，朱男否認犯罪，辯稱部分案件是「團隊醫療」或行政人員「掛錯號」，且自己每月手術量未超過限制，沒有詐欺犯意；王男則說，自己僅負責協助手術，健保申報全由朱處理，不清楚診所如何申報，也不知道有冒用其他醫師名義情形；檢方綜合證人證述、病歷資料、健保申報紀錄、金流及通訊內容後，認定兩人涉嫌共同行使業務登載不實文書及詐欺取財罪。

檢方認為，被告兩人均為執業眼科醫師，竟規避健保署限制，影響健保給付管理之正確性，犯後始終否認犯行、態度不佳。念及兩人長年擔任眼科醫師服務病患，前無犯罪紀錄，且術後病患無提告重大醫療疏失紀錄，倘若兩人在審理中坦承犯行並繳回犯罪所得，求處宣告得緩刑附條件之有期徒刑；如審理中依然否認犯行，建請法院對被告兩人分別量處7次有期徒刑4月、6次有期徒刑5月、14次有期徒刑6月、28次有期徒刑10月。

桃園地檢署偵破朱姓及王姓眼科名醫涉嫌冒用其他醫師名義申請健保費用，共詐得千餘萬元，將兩人依共同行使業務登載不實文書及詐欺取財罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署偵破朱姓及王姓眼科名醫涉嫌冒用其他醫師名義申請健保費用，共詐得千餘萬元，將兩人依共同行使業務登載不實文書及詐欺取財罪起訴。記者陳恩惠／攝影

白內障 健保 診所

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