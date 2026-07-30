孫安佐首出庭只認一罪 律師更爆警「違法搜索」稱空氣槍沒證據能力

藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）因拍攝自製噴火槍測試影片，又被查獲改造霰彈槍、空氣槍及模擬槍，遭士林地檢署依槍砲、妨害公眾往來安全及恐嚇公眾等罪起訴。士林地方法院今首度召開準備程序庭，孫除承認持有模擬槍外，其餘犯行均否認，並透過律師質疑警方違法搜索、槍枝鑑定結果有疑義，請求重新送驗；檢方則認為鑑定程序完備，無須重驗。

孫安佐今天提早約半小時抵達法院，庭訊時表示，拍攝噴火槍影片並無妨害公眾往來安全犯意，他說7年前就在相同地點測試自製火槍，當時曾被媒體報導，警方表示沒有法源依據處理。

孫指出，每次測試前都確認周遭沒有人，現場有水池，也沒有朝雜草等易燃物噴火；至於選在台北城市科技大學附近試射，是因自己當時仍是該校學生，並刻意挑選夜間、無人時段。

孫也否認涉嫌恐嚇公眾，他說拍攝影片是因與廠商簽約，希望提高觀看數以獲取較高報酬，影片後來也加註「請勿模仿」警語，並無危害他人生命、身體或財產的犯意。

槍砲部分，孫僅承認持有模擬槍，否認持有具殺傷力改造霰彈槍及空氣槍，稱被查扣的霰彈槍屬「氣動式槍枝」，並非火藥槍枝，不解為何會被認定具殺傷力。至於空氣槍，他表示平時均使用預設高動能（HIG）模式，不解刑事局鑑定結果卻認定低動能（LOW）具有殺傷力，而中、高動能反而沒有，請求法院重新鑑定。

辯護律師翁栢垚表示，自己曾親赴拍攝地點勘查，該處位於山區，途中一度沒有手機訊號，人煙罕至，若非辦案需要，一般人幾乎不會前往，認為孫客觀上不具妨害公眾往來安全及恐嚇公眾犯意。

翁栢垚還說，孫持有的是生存遊戲用CAM870第二代槍枝，與曾有爭議的第一、三代不同，第二代是將「瓦斯灌入槍體」，而非灌入子彈，認為不具殺傷力爭議。

對於空氣槍，翁也質疑刑事局鑑定報告內容矛盾，稱同一把槍僅LOW模式被認定有殺傷力，MID、HIG卻沒有，由於該把空氣槍有電子控制裝置，可能電子裝置出問題或是電池影響測試結果，請求重新送驗。

此外，翁栢垚更在庭上主張警方第二次搜索程序違法，他說今年5月18日警方前往孫住處搜索時，雖取得孫鵬同意，但遭搜索的是孫安佐房間，孫本人既未在場，也未同意搜索，且房屋並非登記在孫鵬名下，質疑同意搜索是否合法，主張扣得的空氣槍欠缺證據能力。

同案被告、經紀人陳昱中也否認涉犯妨害公眾往來安全及恐嚇公眾罪，他說原本的攝影師「佑子」離開後，被孫安佐不斷要求協助拍攝，因現場偏遠、「叫不到車」沒有交通工具可離開，只能配合，自認是在「被迫」情況下協助，當時都有錄影可證，不知道拍攝影片會犯法。

蒞庭檢察官表示，刑事局鑑定報告已明確認定槍枝具有殺傷力，且鑑定程序依法進行，不應僅因辯方質疑就重新送驗。

法官庭末整理爭點，包括孫安佐和陳昱中的公共危險、恐嚇公眾犯意說法，以及是否要再重新送驗槍枝，還有違法搜索的指控，也提醒翁栢垚可提出相關房產登記等證明，本案諭知候核辦。

庭訊結束後，孫安佐未接受媒體訪問，僅在上車前朝鏡頭比出「YA」手勢，隨後搭乘父親孫鵬座車離去。

士林地方法院今首度召開準備程序庭，孫安佐（右）除承認持有模擬槍外，其餘犯行均否認，並透過律師翁栢垚（左）質疑警方違法搜索。記者翁至成／攝影