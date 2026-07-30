台中機場驚傳爆裂物？無聊男向星宇地勤稱「行李有炸彈」下場曝

林姓男子今年4月到台中國際機場搭機時，無聊向星宇航空地勤人員說「托運行李內有炸彈」，驚動機場、警方大動作追查；法院直言，林男為了一時玩笑，可能嚴重影響飛安、對其他旅客造成恐慌，依違反民用航空法散布危害飛航安全之不實訊息判他拘役10日，可上訴。

檢警調查，林男今年4月24日下午3點多，在台中國際機場星宇航空第3號櫃台托運行李時，竟然向星宇地勤人員稱「託運行李內有炸彈」，以此散布危害飛航安全不實訊息，經業者報案、警方移送。

檢方訊時，林男坦承不諱，和星宇地勤人員證詞相符，並有搜索筆錄、現場畫面可佐證，檢方偵結依違反民用航空法將林向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院指出，一般民航機飛行於高空，使用載運大量易燃油料，載送乘客動輒數十人或上百人，一旦機艙發生炸彈爆炸，機上乘客、機組人員生存機率微乎其微。

中院說，不論行為人是以言語明示或暗示，或開玩笑提及與爆裂物相關言語，勢必都將造成機組人員重視及乘客恐慌，而有影響或危害飛航安全之虞。

中院審酌，林男是成年人、有大學畢業智識程度，就算他僅向地勤人員謊稱行李中有爆裂物，但他既得以預見地勤人員後續必將通報查處，仍講述該訊息，客觀上自有「散布」行為，主觀也有不確定故意。

中院認為，林竟圖一時玩笑，無端散布行李中有爆裂物不實訊息，除可能嚴重影響飛航作業程序，造成無益搜查與人力、時間耗費外，對其他旅客也可能造成恐慌，危害於航空安全，依散布危害飛航安全之不實訊息判他拘役10日，得易科罰金。