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連當替代役都要逃兵 擅離職役超過1周判拘30天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名涂姓替代役男，去年入伍接受基礎訓練期間竟無故離營未歸，累計擅離職役高達181小時、超過7天，遭內政部函送法辦並通緝到案，橋頭地院審理後，依替代役實施條例無故擅離職役累計逾七日罪，判處涂男拘役30天。

判決書指出，涂姓男子為高雄市政府民國114年第263梯次替代役役男，於去年3月13日入伍，基礎訓練期間原訂至同年4月7日止，不料涂男明知服勤期間不得擅自離役，卻基於無故擅離職役之犯意，於3月30日晚間7時許擅自離開服役單位，直至4月7日上午8時許仍未返營。

內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心清查發現，涂男無故擅離職役累計時間高達181小時，已超過法定的7天、168小時門檻，隨即開立紀錄表依法函送偵辦。

涂男因偵查期間未到案遭檢方發布通緝，直到同年5月26日始通緝到案，後由法院移轉管轄至橋頭地方法院審理。

橋頭地方法院法官審理時，涂男對犯行坦承不諱，法官審酌涂男身為替代役男，未善盡憲法上應盡之義務而擅離職役，無視職役所代表之社會責任與國民義務，妨害役政管理並破壞服役單位管理制度。

橋頭地院法官還查出，涂男之前因竊盜案件經屏東地院判處有期徒刑4個月確定，依法不符合宣告緩刑之要件，因此量處拘役30天，得易科罰金。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

替代役 逃兵 離職

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