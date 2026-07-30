台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給他

萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，利用其主管職身分幫他開人頭戶、轉帳額度每日達2000萬，洗錢高達36億元；台中地院今開庭，潭子分行經理張登宗稱，開戶額度、是否高風險客戶都非他審核，洪和他長期往來，沒想到洪會介紹「爛客戶」給他。

台中地檢起訴指出，洪岳鵬（46歲）是土地開發業者，長期經營多家公司和台中商銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航。

檢方說，6名分行主管2024年9月、10月起，因洪上門稱友人名下佳德實業、潮流企業社等12間公司有開戶需求，就濫用職權使這12間無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，依銀行法等起訴7人。

台中地院今開審理庭，傳被告洪岳鵬、時任北屯分行經理姚志華，被告張登宗今以證人身分作證。檢察官陳燕瑩主詰問時，張表示當時洪岳鵬和1名胡董（或吳董）要來幫佳德、潮流2公司開戶，胡（或吳）就稱要經營直播、會和網紅「蹦闆」、「丟丟妹」合作，但僅帶相關DM介紹。

張登宗說，自己沒看直播，不知2名網紅是何方神聖，他看了DM認為這2名網紅顏值不是很好、看起來不怎麼樣，他就去詢問其他年輕行員，才知道2人很會賣、帶貨能力強，年收可能上億元，起初以為胡（或吳）是佳德、潮流公司的股東，後來才知道不是。

陳燕瑩詢問為何要採行外開戶、額度需要每天高達2000萬元？張表示，10月30日因臨櫃預約滿，自己當天又因公外出，考量自己和洪岳鵬熟識才指派下屬去開戶，他事後才知日額度達2000萬元，是下屬經辦人複核上呈，再轉作業區主管，中間沒有經過他，也相信優質客戶洪岳鵬介紹的人。

輪到2名被告的律師詰問時，張登宗表示在調查局詢問時，因調查官語意讓他誤會佳德、潮流2公司是高風險客戶，當時回答受到誤導，實際上是否為風險客戶，也不是他的層級認定。

審判長李昇蓉也詢問李男和洪岳鵬互動關係，李表示和洪長期有放款、理財業務，但對方介紹客戶來開戶存款是第一次，他認為開戶對銀行不是傷害、沒損及安全，也沒想到會被利用洗錢，更沒想到洪岳鵬會介紹「爛客戶」給他。