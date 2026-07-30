拓寬農路涉圖利處長遭聲押 台東縣府：配合調查

無黨籍台東縣議員林參天指控台東縣政府圖利度假村開發案，開闢逾9米寬農路，農業處長許家豪今上午遭檢方聲押。台東縣政府表示，配合檢調釐清案情，盼儘速還原事實。

林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫為台東「吳姓家族」投資的度假村開大路，把原3米寬道路變成逾9米寬，且占用了國有土地。林參天隨後前往台東縣調查站檢舉。

昨日上午調查局台東縣調查站前往台東縣政府農業處搜索，並將農業處長、副處長還有當時的承辦科長及相關人員帶回調查站偵訊，經漏夜偵訊今天上午將農業處長許家豪、前承辦科長蔡明翰向法院聲押，目前尚在開羈押庭。

台東縣政府回應表示，尊重司法調查，將全力配合檢調單位辦理相關作業，提供所需資料，以利案件儘速釐清。

台東縣政府表示，縣政府一向重視廉能與行政透明，屢次獲法務部頒發「透明晶質獎」特優肯定。針對此案，縣政府相信同仁的清白，也期盼檢調單位儘速完成調查、還原事實真相。

被指涉案的「吳姓家族」、台東縣議會議長吳秀華透過訊息表示，尊重司法依法偵辦，相信司法會秉持中立、公正原則釐清事實。同時，也相信台東縣政府相關單位都是依據法令規定及專業評估辦理各項行政作業。

案件檢舉人林參天今天接受中央社記者訪問表示，一般農民要申請農路大概是3米寬，法規上最高是6米，如超過6米就應該要有地目上的變動，這是常規，但這條路未變更地目；同時縣議長吳秀華的土地就在這農路的上方，且曾規劃作度假村，因此讓人質疑，這條違法拓寬的農路是要圖利議長。