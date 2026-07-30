給1000元獎金要員工「反罷免」　時尚酒吧闆娘判3年4月

在台北市經營時尚酒吧的蘇姓女子被控在去年大罷免期間，於LINE群組內傳送訊息「去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！」給員工，依公職人員選舉罷免法賄選罪起訴，台北地院審理，今判蘇女有期徒刑3年4月，褫奪公權2年。可上訴。

蘇女在台北市信義「101」大樓附近經營Alchemy Bar和Opium Champagne Bar，酒吧為復古奢華的時尚風格，公司人員設有「A+O班表∕工作流程∕課程安排」LINE群組作為工作連繫平台。

2025年全國首波罷免立委與新竹市長投票7月26日舉行，蘇女6月23日凌晨3點55分在工作群組內傳訊「7/26有資格的，去投票『反罷免』可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔！(記得要偷拍給我看喔!)要投『反』罷免！感恩！」，還附上微笑與讚的表情符號。

警方接獲檢舉，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官偵查認定，蘇女的文字訊息明顯是對特定且具投票權的多數員工行求賄賂，涉嫌賄選罪，將她起訴。