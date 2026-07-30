基隆車站街友7拳狂毆腦袋打死人...國民法官判無期徒刑 二審改判15年

基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友口角，以右拳連毆對方頭部7下，謝顱骨骨折併顱內出血，送醫不治，一審國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判蔡15年徒刑，可上訴。

蔡（38歲）與謝平時棲身基隆車站南站，2024年7月6日凌晨3點，兩人在車站2樓廣場電梯口旁吵架，謝遭痛毆。在場的陳姓男子緊急報警，救護人員將謝送往基隆醫院急診，但他到院前即無生命跡象，同日12點53分死亡。

蔡龍興不否認打人，但辯稱是遭謝辱罵後才出手，且僅毆打被害人「3拳」，目的是教訓對方。律師認為蔡犯的應該是傷害致死罪。一審勘驗監視器畫面，發現是蔡主動走向謝並言語挑釁、辱罵對方「三字經」、「你當作你很大尾喔」，直到謝倒地為止，未聽見謝有任何出言辱罵蔡的言語。

一審根據錄影畫面，認為蔡連續出拳8次，其中第一次被謝躲過，其餘7次均擊中謝的頭部。謝不僅頭部撞擊石塊而大量出血，還掉落1顆牙齒，現場血跡斑斑，認定蔡一邊辱罵、一邊說「你真的不要命了」，並非僅基於教訓、傷害之意，而是殺人。

蔡龍興沒有朋友，與家人關係不佳，只有偶爾回家洗澡或吃東西，近2年身上如有錢都全部拿去買酒，每次喝10到20罐啤酒，2022至2023年間有數次失火罪公共危險前科，2020年也因毆兄，基隆地院還核發保護令。因蔡長期酗酒，家屬也無能力約束。

謝的家屬希望法院能判蔡龍興死刑，一審根據鑑定報告，認為蔡可能因飲酒導致衝動控制力以及判斷力下降，也可能受長期飲酒的後遺症影響，但無法完全確定他在案發當時是否有精神障礙而無法辨識行為違法，判他無期徒刑。

案件上訴，高院認為蔡龍興有展現想要賠償、彌補家屬的態度，但對方無法接受，另審酌蔡龍興確定有仰賴酒精的症狀，影響行為控制及判斷能力，一審漏未審酌，因此撤銷原判決，改判蔡15年徒刑。

基隆車站街友蔡龍興因故與謝姓街友口角，以右拳連毆對方頭部7下，謝顱骨骨折併顱內出血，送醫不治，一審國民法官庭依殺人罪判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判蔡15年徒刑。記者林孟潔／攝影

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