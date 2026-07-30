快訊

郵輪旅遊不是訂好船票就夠！專家：登船前先做1件事還有機會省3成

最狂成年禮！台北阿嬤不到3天豪砸別墅送愛孫 揭密「美版台積村」買盤

司機員深夜倒臥浴室送醫不治 台鐵：協助治喪、爭取最優撫卹

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「路霸鐵欄杆」設35年警方都不處理 女騎士慘摔提國賠勝訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

賴姓女騎士前年7月19日騎車經過三民區正興路，因來不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，賴女不滿高雄市警局放任路霸不處理，提告國家賠償31萬元，法官發現該欄杆從1989年就存在至今，警方近5年在周邊處理70件陳情、報案都未處理，認定警方怠於執法，計算賴女8成過失後，高雄市警局應賠償3萬2千餘元。

判決指出，前年7月19日，賴女騎機車行經三民區正興路與正興路69巷口時，因路口擺放了一座占用外側車道達1.5公尺的鐵欄杆，導致她來不及閃避發生碰撞，當場人車倒地，造成右肱骨骨折、右足趾開放性骨折等傷害。

賴女主張警方身為道路管理權責機關，卻長年未積極取締清除違規放置的欄杆，害她閃避不及摔車，警方顯有怠忽職守，包含醫藥費、機車損失等，要求國賠31萬餘元。

高雄地院簡易庭審理時，警方辯稱，警察對道路障礙物有「裁量權」，並不是有堆積物就必須強制清除，且事發前未接獲該鐵欄杆的檢舉或報案，並不知道鐵欄杆存在。

但法官調閱紀錄發現，案發前5年內，警方光是在該鐵欄杆周邊處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，不乏多次違規、陳情、報案地點就在鐵欄杆所在的巷口，員警即應足以發見、知悉該鐵欄杆的存在。

法官認為，鐵欄杆自1989年設置以來，警方都未積極處理，直到賴女發生車禍後，該鐵欄杆才被移動到道路邊線內，可見警方長期放任道路障礙，有怠於執行職務的過失。

不過，法官考量賴女摔車時周邊無車輛遮蔽且視線良好，其他騎士均能順利閃避，賴女未注意車前狀況應負8成主要過失責任，高市警局負2成責任，審酌醫療費與撫慰金後，判高市警局須賠償3萬2833元，可上訴。

三民區正興路與正興路69巷口設置的鐵欄杆霸占路面長達35年，賴女慘摔後爭取國賠勝訴。取自Google 街景
三民區正興路與正興路69巷口設置的鐵欄杆霸占路面長達35年，賴女慘摔後爭取國賠勝訴。取自Google 街景

國賠 騎士 高雄

延伸閱讀

中國「哈囉電車」後輪突鎖死 害博士生摔傷 判賠21.5萬

高雄國二生「灌爆〇宮」騷擾少女 恐嚇殺人逼傳裸照 一審判賠60萬

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

相關新聞

花蓮震災善款疑帳目不清 縣府社會處長今晨40萬交保…檢追上千萬金流

花蓮地檢署偵辦0206花蓮地震及0918地震善款疑涉帳目不清案，昨天帶回社會處長陳加富等6人調查，經檢察官複訊後，陳加富於今天凌晨40萬元交保，並限制住居及出境、出海。據了解，縣府收到與匯出善款都轉幾手，全案涉及上千萬元，檢調目前朝違反貪汙治罪條例侵占罪及洗錢防制法等方向偵辦。

高雄「路霸鐵欄杆」設35年警方都不處理 女騎士慘摔提國賠勝訴

賴姓女騎士前年7月19日騎車經過三民區正興路，因來不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，賴女不滿高雄市警局放任路霸不處理，提告國家賠償31萬元，法官發現該欄杆從1989年就存在至今，警方近5年在周邊處理70件陳情、報案都未處理，認定警方怠於執法，計算賴女8成過失後，高雄市警局應賠償3萬2千餘元。

疑為渡假村開路涉圖利 台東縣府官員遭搜索聲押

台東地檢署偵辦疑涉圖利案件，指揮法務部調查局台東縣調查站及廉政署南部地區調查組，持法院核發搜索票，於昨天前往被告許姓農業處處長、黃姓副處長及蔡姓科長等5人住處及辦公處所執行搜索，並將相關人員帶回偵訊。

最高500萬檢舉賄選獎金 彰化地檢署曝近兩次大選已發862.5萬元

2026年底九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，彰化地方檢察署啟動反賄選宣導，檢察長黃智勇日前親自錄製反賄選短影音，也公布近兩次全國性選舉，2022年地方公職人員選舉及2024年總統、副總統暨立法委員選舉期間，彰化地檢署共核發檢舉獎金862萬5000元，強調「檢舉獎金看得到、也領得到」，鼓勵民眾勇於檢舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。