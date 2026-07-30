高雄「路霸鐵欄杆」設35年警方都不處理 女騎士慘摔提國賠勝訴

賴姓女騎士前年7月19日騎車經過三民區正興路，因來不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，賴女不滿高雄市警局放任路霸不處理，提告國家賠償31萬元，法官發現該欄杆從1989年就存在至今，警方近5年在周邊處理70件陳情、報案都未處理，認定警方怠於執法，計算賴女8成過失後，高雄市警局應賠償3萬2千餘元。

判決指出，前年7月19日，賴女騎機車行經三民區正興路與正興路69巷口時，因路口擺放了一座占用外側車道達1.5公尺的鐵欄杆，導致她來不及閃避發生碰撞，當場人車倒地，造成右肱骨骨折、右足趾開放性骨折等傷害。

賴女主張警方身為道路管理權責機關，卻長年未積極取締清除違規放置的欄杆，害她閃避不及摔車，警方顯有怠忽職守，包含醫藥費、機車損失等，要求國賠31萬餘元。

高雄地院簡易庭審理時，警方辯稱，警察對道路障礙物有「裁量權」，並不是有堆積物就必須強制清除，且事發前未接獲該鐵欄杆的檢舉或報案，並不知道鐵欄杆存在。

但法官調閱紀錄發現，案發前5年內，警方光是在該鐵欄杆周邊處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，不乏多次違規、陳情、報案地點就在鐵欄杆所在的巷口，員警即應足以發見、知悉該鐵欄杆的存在。

法官認為，鐵欄杆自1989年設置以來，警方都未積極處理，直到賴女發生車禍後，該鐵欄杆才被移動到道路邊線內，可見警方長期放任道路障礙，有怠於執行職務的過失。

不過，法官考量賴女摔車時周邊無車輛遮蔽且視線良好，其他騎士均能順利閃避，賴女未注意車前狀況應負8成主要過失責任，高市警局負2成責任，審酌醫療費與撫慰金後，判高市警局須賠償3萬2833元，可上訴。