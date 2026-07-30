最高500萬檢舉賄選獎金 彰化地檢署曝近兩次大選已發862.5萬元

2026年底九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，彰化地方檢察署啟動反賄選宣導，檢察長黃智勇日前親自錄製反賄選短影音，也公布近兩次全國性選舉，2022年地方公職人員選舉及2024年總統、副總統暨立法委員選舉期間，彰化地檢署共核發檢舉獎金862萬5000元，強調「檢舉獎金看得到、也領得到」，鼓勵民眾勇於檢舉。

黃智勇表示，新亮相的查賄吉祥物各具象徵意義，其中「鷹將」以彰化縣鳥灰面鵟鷹為設計原型，象徵積極查緝，憑藉敏銳直覺感應賄選、詐騙等不法情事，如同查賄團隊的雷達；「福寶」則以福寶濕地代表性鳥類高蹺鴴為原型，象徵公平法治與專業精神，代表守護選舉公平，讓每一張選票都能受到法律保障。

黃智勇指出，彰化縣轄區涵蓋26個鄉鎮市，地域廣闊，查賄工作有賴全民共同參與。他呼籲民眾，若發現疑似賄選、選舉賭盤或其他妨害選舉公平的不法情事，都可立即撥打24小時免付費檢舉專線「0800-024-099」轉「4」，由專人受理，並對檢舉人身分嚴格保密。

彰化地檢署也提醒，民眾檢舉賄選案件，經查證屬實並符合相關規定，即可依法核發檢舉獎金；其中檢舉選舉賭盤案件，最高檢舉獎金可達500萬元。

2026年底九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，彰化地方檢察署啟動反賄選宣導，檢察長黃智勇日前親自錄製反賄選短影音。圖／彰化地檢署提供