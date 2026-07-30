花蓮震災善款疑帳目不清 縣府社會處長今晨40萬交保…檢追上千萬金流

花蓮地檢署偵辦0206花蓮地震及0918地震善款疑涉帳目不清案，昨天帶回社會處長陳加富等6人調查，經檢察官複訊後，陳加富於今天凌晨40萬元交保，並限制住居及出境、出海。據了解，縣府收到與匯出善款都轉幾手，全案涉及上千萬元，檢調目前朝違反貪汙治罪條例侵占罪及洗錢防制法等方向偵辦。

花蓮地檢署主檢廖榮寬指出，本案由主任檢察官唐仲慶指揮法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、台北市調查處及宜蘭縣調查站組成專案團隊，持法院核發搜索票前往花蓮縣政府社會處等地執行搜索，經訊問後，除陳加富以40萬元交保外，另有莊姓前約雇人員以5萬7000元交保，其餘被告均請回。

廖榮寬表示，本案偵辦對象除現任社會處長外，也包括當年相關承辦人員、科員及部分廠商，案件偵辦完全依據蒐證成果與證據成熟度進行，並無任何政治考量，相關證據與時機均已達到搜索及偵辦條件，因此依法向法院聲請搜索票執行搜索。

廖榮寬說，依目前掌握案情，陳加富在案發期間擔任社會處副處長，涉案程度相較當時社會處長較高，因此列為重點偵辦對象，本案線索來源包括民眾告發、媒體剪報及向縣府調取的相關資料等。

據了解，檢調29日上午8時許持搜索票進入縣府社會處調查，並同步向財政處、民政處調閱相關公文資料，隨後將陳加富帶往調查站說明，並傳喚3名社會處約用人員及2名私人公司人員，針對善款帳目與金流釐清。

據了解，檢方懷疑0206及0918地震善款中，部分款項疑似遭提前支用，事後再補作帳目，專案人員將透過帳冊、金流資料及相關人員證詞交叉比對，追查善款實際流向及用途。

消息人士指出，全案疑涉帳目不清金額高達上千萬元，部分善款疑透過廠商以迂迴方式匯入專戶，再由社會處經多重轉帳後匯出，相關資金流向及是否涉及洗錢行為等，都是檢調調查重點，檢方將釐清善款是否確實用於原指定用途，以及後續是否被挪用於其他災害救助項目。

據了解，0206地震善款在2021年間曾變更為花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，供後續災害使用，是否曾實際運用於0918地震相關救助，以及相關帳目是否完整、用途是否符合捐款目的，均在檢方調查範圍內，檢調也將進一步追查善款差額流向，以及相關決策過程是否涉及上級指示。

花蓮縣政府昨晚則發表聲明表示，相關報導案情歷時多年、多次調查，相關業務及承辦人員也因時間久遠有所更迭，面對多次調閱文件，縣府皆配合司法調查，尊重司法，也呼籲盡早釐清真相。

縣府指出，檢調選在選舉將近之時針對久遠案件大動作偵辦，其動機，恐引發外界疑慮，呼籲司法機關秉持客觀、公正及比例原則，恪守偵查不公開，勿讓司法程序受到政治因素干擾，更不應淪為政治操作的工具。

縣府表示，目前案件已進入司法程序，對個案內容不多作評論，也呼籲外界勿做政治操作。縣府將依法配合相關調查，盼案件早日釐清，還當事人清白與公道。

另外，和碩董事長童子賢去年曾公開表示，和碩及其個人自2018年以來對花蓮震災及相關公益捐助金額近1億元，其中包括2018年捐贈縣府社會局1500萬元，稱有公益界人士曾建議不要將款項捐給縣府，而應直接捐助教育界或災民，相關說法後續引發爭議，傅崐萁當時否認指控並提起告訴，全案目前仍由檢方偵辦中。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，縣府社會處長陳加富以40萬元交保外，另莊姓前約雇人員以5萬7000元交保。記者王思慧／攝影