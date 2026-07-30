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疑為渡假村開路涉圖利 台東縣府官員遭搜索聲押

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦疑涉圖利案件，指揮法務部調查局台東縣調查站及廉政署南部地區調查組，持法院核發搜索票，於昨天前往被告許姓農業處處長、黃姓副處長及蔡姓科長等5人住處及辦公處所執行搜索，並將相關人員帶回偵訊。

檢方漏夜複訊後，今晨認定許姓、蔡姓被告涉嫌違反貪污治罪條例主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押。

另外，黃姓被告經檢方諭令以新台幣15萬元交保，王姓及張姓被告則各以5萬元交保候傳。地檢署表示，檢察官將持續深入釐清案情，秉持毋枉毋縱原則，全力查明真相，以維護政府廉潔與司法公信。

據了解，該案疑與縣府辦理道路拓寬工程有關。無黨籍議員林參天今年5月於定期大會質詢時指出，縣府疑動用公帑，替台東一處由「吳姓家族」投資的渡假村闢建聯外道路，原本約3公尺寬的道路拓寬至15公尺，且工程疑占用國有土地，質疑國有財產署未積極處理，要求縣府說明。

林參天質詢後，隨即前往法務部調查局台東縣調查站提出檢舉，促使檢調展開蒐證調查。

檢調人員昨上午前往縣府農業處搜索，並將農業處長、副處長、當時承辦科長及相關人員帶回調查站偵訊，以釐清道路工程辦理過程是否涉及不法圖利、公務員違法執行職務等情事，全案目前仍由檢方持續偵辦中。

台東地檢署偵辦疑涉渡假村聯外道路圖利案，2名被告遭聲請羈押，3人分別獲交保。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦疑涉渡假村聯外道路圖利案，2名被告遭聲請羈押，3人分別獲交保。聯合報系資料照

台東 聲押 廉政署

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