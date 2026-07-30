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拓寬農路遭疑圖利　台東縣府農業處長和前科長聲押

中央社／ 台東縣30日電

無黨籍台東縣議員林參天在縣議會指控台東縣政府圖利渡假村開發案，開闢15米寬農路。台東縣調查站29日發動搜索，將涉案人員帶回。經漏夜偵訊，農業處長許家豪因涉嫌圖利今天上午遭檢方聲押、副處長黃奇明15萬元交保。

林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫為台東「吳姓家族」投資的渡假村開大路，把原3米寬道路變成15米，且占用了國有土地，國產署竟然毫無作為。林參天隨後前往台東縣調查站檢舉。

昨天上午調查局台東縣調查站前往台東縣政府農業處搜索，並將農業處長許家豪、副處長黃奇明、還有當時的承辦蔡姓科長及相關人員帶回調查站偵訊，晚上移送台東地檢署複訊。

經漏夜偵訊，台東地檢署今天上午向台東地方法院聲押許家豪和蔡姓前科長，黃奇明新台幣15萬元交保。

台東地檢署表示，地檢署檢察官指揮法務部調查局台東調查站及廉政署南部地區調查組，昨天上午持法院核發之搜索票，至許姓被告等5人住處及辦公處所執行搜索，經訊問後，認為許姓、蔡姓被告2人涉犯主管或監督事務圖利罪嫌重大，有羈押原因且有羈押之必要，今天上午向法院聲請羈押。

黃姓被告諭令交保新台幣15萬元、王姓及張姓被告則各交保5萬元。地檢署將儘速釐清案情，勿枉勿縱，以維廉能。

台東縣調查站29日發動搜索，將台東縣政府農業處長許家豪（左2）和副處長等人帶回偵訊，30日凌晨相關人員陸續移送台東地檢署複訊。。中央社
台東縣調查站29日發動搜索，將台東縣政府農業處長許家豪（左2）和副處長等人帶回偵訊，30日凌晨相關人員陸續移送台東地檢署複訊。。中央社

台東 聲押 無黨籍 圖利

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