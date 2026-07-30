台東拓寬農路遭疑圖利 農業處正副處長今晨陸續移送地檢複訊

無黨籍台東縣議員林參天在縣議會指控台東縣政府圖利渡假村開發案，開闢15米寬農路。台東縣調查站29日發動搜索，將台東縣政府農業處長和副處長等人帶回偵訊，今晨相關人員陸續移送台東地檢署複訊。地檢署表示，全案以貪污案偵辦，有5人列被告。

林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫為台東「吳姓家族」投資的渡假村開大路，把原3米寬道路變成15米，且占用了國有土地，國產署竟然毫無作為。林參天隨後前往台東縣調查站檢舉。

昨日上午調查局台東縣調查站前往台東縣政府農業處搜索，並將農業處長、副處長還有當時的承辦科長及相關人員帶回調查站偵訊，釐清案情。

今天凌晨，包括許姓處長等人陸續移送台東地檢署複訊。台東地檢署表示，全案以貪污罪偵辦，有5人列被告。