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台東拓寬農路遭疑圖利 農業處正副處長今晨陸續移送地檢複訊

中央社／ 台東縣30日電

無黨籍台東議員林參天在縣議會指控台東縣政府圖利渡假村開發案，開闢15米寬農路。台東縣調查站29日發動搜索，將台東縣政府農業處長和副處長等人帶回偵訊，今晨相關人員陸續移送台東地檢署複訊。地檢署表示，全案以貪污案偵辦，有5人列被告。

林參天今年5月在台東縣議會定期大會中質詢時表示，台東縣政府動用公庫為台東「吳姓家族」投資的渡假村開大路，把原3米寬道路變成15米，且占用了國有土地，國產署竟然毫無作為。林參天隨後前往台東縣調查站檢舉。

昨日上午調查局台東縣調查站前往台東縣政府農業處搜索，並將農業處長、副處長還有當時的承辦科長及相關人員帶回調查站偵訊，釐清案情。

今天凌晨，包括許姓處長等人陸續移送台東地檢署複訊。台東地檢署表示，全案以貪污罪偵辦，有5人列被告。

台東 議員 無黨籍

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