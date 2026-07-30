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花蓮縣社會處長涉貪交保 縣府：偵辦時機引疑慮
花蓮縣社會處長陳加富29日遭檢調搜索，疑因地震善款流向等遭檢方依貪污罪嫌40萬元交保、限制住居；縣府深夜發聲明表示，選前重啟舊案，偵辦時機可議，籲司法勿成政治工具。
花蓮地檢署向法院聲請搜索票後，29日上午前往花蓮縣政府社會處搜索，並同步至財政處、民政處調閱相關公文資料，約於中午前後將陳加富帶往調查站訊問，晚間移送地檢署複訊，案情疑與2018年0206花蓮地震善款遭檢舉有關，檢方訊後依貪污罪諭知新台幣40萬元交保、限制出海、住居。
花蓮縣政府發布聲明表示，相關案情歷時多年、多次調查，相關業務及承辦人員也因時間久遠有所更迭。面對多次調閱文件，縣府皆配合司法調查，尊重司法，也呼籲盡早釐清真相。
縣府表示，檢調選在選舉將近之時針對久遠案件大動作偵辦，動機恐引發外界疑慮，呼籲司法機關秉持客觀、公正及比例原則，恪守偵查不公開，勿讓司法程序受到政治因素干擾，更不應淪為政治操作的工具。
花蓮縣政府表示，目前案件已進入司法程序，對個案內容不多作評論，也呼籲外界勿做政治操作。縣府將依法配合相關調查，盼案件早日釐清，還當事人清白與公道。
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