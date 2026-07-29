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0206震災善款流向疑遭查 花蓮縣府社會處長地檢署複訊不發一語

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

2018年2月6日花蓮發生規模6.2地震，造成重大災情，當時花蓮縣政府及衛福部合計募得約27.8億元善款。因善款用途分配及流向疑遭人檢舉，花蓮檢調今天持搜索票前往縣府調查，並將社會處長陳加富帶回說明，晚上9時許再移送花蓮地檢署複訊。

據了解，花蓮檢調今天上午8時許持法院核發搜索票前往縣府社會處執行搜索，同步向財政處及民政處調閱相關公文資料，調查人員於中午前後將陳加富帶回調查站，釐清0206震災善款相關資金流向及執行情形。

經訊問後，陳加富晚上9時18分許被移送花蓮地檢署複訊，面對媒體詢問不發一語，隨即進入地檢署接受偵訊。

監察院曾就花蓮縣政府0206震災善款運用提出糾正，監察院調查指出，花蓮縣政府於2018年辦理0206震災感恩餐會時，將餐費拆分為兩筆採限制性招標，遭質疑有規避政府採購法之虞；另震災文宣經費使用身心障礙福利預算支應，也被認定違反預算法相關規定，因此糾正縣府。

花蓮地檢署證實，今天有執行搜索及相關調查作業，並帶回人員釐清案情，預計明天將進一步對外說明案情進展，縣府則表示，目前仍在了解事件緣由，暫不對外回應。

花蓮檢調今天帶回縣府社會處長陳加富調查，晚上9時許也移到花蓮地檢署複訊。記者王思慧／攝影
花蓮檢調今天帶回縣府社會處長陳加富調查，晚上9時許也移到花蓮地檢署複訊。記者王思慧／攝影

花蓮檢調今天帶回縣府社會處長陳加富調查，晚上9時許也移到花蓮地檢署複訊。記者王思慧／攝影
花蓮檢調今天帶回縣府社會處長陳加富調查，晚上9時許也移到花蓮地檢署複訊。記者王思慧／攝影

花蓮 花蓮縣政府 檢調

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