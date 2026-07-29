騎機車沒戴好安全帽拒檢 原來手提包內有槍、彈…自摔後露餡判刑10年

蕭姓男子騎機車沒扣好安全帽，遇警攔檢。他為手提包內有手槍和子彈等違禁物品，拒檢逃逸，但騎300多公尺就摔車落網。法官審理後，依造反槍砲彈藥刀械管制條例判刑10年，併科罰金20萬元。全案可上訴。

判決指出，蕭男去年5月14日凌晨2時許，騎機車行經基隆市中山區協和街、文化路口時，員警發現他雖然有戴安全帽，但未繫好扣環，示意停車盤查。蕭男未聽從警員指示，加速離去時，300多公尺外的協和街150號前摔倒。

警方上前盤查時，從蕭男的手提包縫隙中，瞥見疑似手槍，打開查看，確認內裝改造手槍3支和制式子彈2顆、手槍零組件2組和拋棄式彈殼38顆等管制物品，將他帶回調查，制之作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴蕭男。

法官審理時，蕭男坦承犯行，並與證人陳述大致相符，加上警方筆錄、扣押物品目錄表、鑑定書、現場照片等物證，認定蕭男犯槍砲彈藥刀械管制條例運輸手槍罪、運輸子彈罪、運輸槍砲主要組成零件罪、運輸子彈主要組成零件罪。

法官指出，蕭男無視法令禁止，非法運輸具有殺傷力非制式槍、彈及主要組成零件，對他人生命、身體及社會治安構成重大潛在危險。審酌坦承犯行，尚未運輸至目的地即遭警方查獲，兼衡自陳高中畢業、從事人力仲介、離婚有一名成年子女等生活情狀，判刑10年，併科罰金20萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。