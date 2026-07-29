涉接受中國資助招攬旅遊涉反滲透法 林雪峰判刑4年定讞發監執行

曾代表國民黨參選嘉義市議員的林雪峰被控接受中國資助，招攬村里長赴中旅遊，涉犯反滲透法等罪嫌，經最高法院駁回上訴，判刑4年定讞。嘉義地檢署收到判決主文後，考量案件涉及國家安全，立即啟動防逃機制並開立傳票，要求林女於隔日下午2時報到發監，但轄區警方送達傳票時，林女拒絕簽收且未出面，檢方隨即開立拘票，由警方在住處將名拘提到案，今晚發監執行。

檢警調查，55歲林雪峰受中國浙江省台州市台辦處長委託、指示及資助，於2023年8月起邀約嘉義縣村里長與民眾赴中國6天5夜旅遊。團員僅需支付1萬6000元團費，其餘費用由台州市台辦資助，並利用餐敘機會向團員宣揚特定政黨候選人理念。

一審嘉義地方法院審理時，林雪峰否認犯行，辯稱交流活動與選舉無關，但合議庭認為旅遊招待已超越一般社交禮俗，足影響投票意向，依違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法判處4年、褫奪公權3年。二審台灣高等法院台南分院認定中國為境外敵對勢力，林女與台辦人員構成共同正犯，撤銷原判並修正主文，維持原判刑度。全案經上訴三審，最高法院認二審用法妥適，駁回上訴全案確定。

警方今天下午送達發監執行傳票時，林女躲在家中不願出來簽收。檢方表示，未簽收傳票將影響日後權益，若後續遭通緝，依法將無法申請外役監。檢方隨後開立拘票拘提，由轄區警方至住處順利將人拘提到案，訊問後晚上7時35分即並送交發監執行。