父遺產被搶？企圖放火殺嫂嫂、燒姪子店 彰化男判刑出爐

彰化縣1名男子與嫂嫂、侄兒不合，今年5月買汽油和兩支點火槍到他們的工作地點，打算「同歸於盡」，警方接獲報案指稱有人形跡可疑，遂到場逮捕男子。彰化地方法院審結，依犯預備犯殺人罪，判處這名男子有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，這名男子與嫂嫂、侄子發生財務糾紛而心生不滿，明知侄子經營帆布行，店鋪並供作居住使用，從店外騎樓到店內堆滿各式易燃物品，男子卻在今年5月間先向妻子表示要拿汽油潑嫂嫂母子的工作處，與嫂嫂同歸於盡。然後騎機車到百貨行買兩支明火點火槍，再回家拿空桶到加油站買15.4公升汽油。

男子騎機車，在嫂嫂與侄子的住處50公尺外停車，汽油桶放置一旁，動手組裝點火槍，伺機對嫂嫂和侄子的帆布行放火，被民眾發現形跡可疑。警方據報趕到，男子矢口否認預備放火、預備殺人，辯稱「我是清白老百姓，我沒有放火，我不是在組裝，是拆解好準備回家」。

根據檢警調查，男子在案發前十幾天，曾持刀到侄子的帆布店，動手掐住嫂嫂的脖子，被侄子阻止；發案當天，男子的妻子也曾報警表示「丈夫騎機車拿汽車要去殺嫂嫂」。員警逮捕男子，同時搜出購買點火槍、汽油的發票。

彰化地院審酌，男子自陳不滿哥哥因嫂嫂照顧不周而過世，父親留下的財產遭嫂嫂侵奪，但他的哥哥、父親去世二、三十年，無任何具體事證證明嫂嫂有他所述的行為，僅因相處溝不睦即長期記恨，又男子一旦放火勢將引發巨大延燒危害鄰近社區居民，犯罪情節相當嚴重，然男子在院審時否認犯行，犯後態度不佳，兼衡他年事已高、經濟、家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。

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