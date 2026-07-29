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撞球桿重擊、抓頭撞地 新莊家暴女打死女同居人判9年8月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊區一名曾多次家暴的女子駱欣瑜，去年2月4日與同居多年的邱姓女友爆發口角爭執後，情緒失控推倒邱女，持撞球桿重擊對方抓頭撞地，過程中導致邱女後腦杓撞擊地面，造成腦損傷當場死亡。新北地方法院國民法官今依傷害致死罪，判處駱女9年8月徒刑。可上訴。

案發前，駱、邱2人同居在新北市新莊區新樹路一處套房，駱女早有多次家暴紀錄，2021年間，她曾在與邱女吵架後，拿酒瓶、菸灰缸砸向對方，並抓邱女頭部撞牆，邱女一度提告，又在法院審理期間撤告。

據了解，案發當日，2人再度爆發激烈爭執，駱女情緒失控下，憤而將邱女推倒在地，邱女當場因重摔失去意識。不料駱女不僅未及時將其送醫，還餘怒未消地持撞球桿重擊邱女頭部和身體，抓住邱女頭部撞地，但當下邱女已因後腦杓撞擊地面，造成左側枕骨至顱底前後向線性骨折，以致腦損傷當場死亡。

國民法官合議庭認定，駱女雖無置邱女於死的主觀犯意，但客觀上能預見對方在跌倒時，頭部若受重創可能導致傷重死亡的結果，仍基於傷害犯意，徒手推倒邱女，使其頭部撞擊地面致死，因此依傷害致死罪判刑9年8月。

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新北市新莊區一名曾多次家暴的女子駱欣瑜，去年2月4日與同居多年的邱姓女友口角爭執後，情緒失控推倒邱女，導致對方後腦杓撞擊地面，造成腦損傷當場死亡，新北地院國民法官依傷害致死罪判處駱女9年8月徒刑。圖／聯合報系資料照
新北市新莊區一名曾多次家暴的女子駱欣瑜，去年2月4日與同居多年的邱姓女友口角爭執後，情緒失控推倒邱女，導致對方後腦杓撞擊地面，造成腦損傷當場死亡，新北地院國民法官依傷害致死罪判處駱女9年8月徒刑。圖／聯合報系資料照

新北 家暴

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