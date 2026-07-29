18萬酒駕拒測罰鍰拖2年不繳 桃園男房產遭查封急匯款保房

桃園張姓男子2024年間拒酒測遭裁罰18萬元未繳，移送行政執行署後，桃園分署清查發現張男名下除現住20年的房子，還有4筆土地，今年7月15日於是將龜山房地查封，張男接獲通知後，趕緊籌錢並在本月24日一次匯入18萬92元全數繳清解除房產恐遭拍賣危機。

桃園分署指出，64歲張姓男子2年前，在桃園市龜山區大同路駕駛自小客車時遇上警方攔查，卻拒絕接受酒精濃度測試，遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，並吊銷駕駛執照。不過，張男遲遲未繳納罰鍰，案件因此移送桃園分署強制執行。

執行官清查發現，張男名下除有一處位於龜山區、已居住20餘年的房屋及土地外，另繼承4筆土地，具有清償能力，卻始終未依通知到場處理，因此於本月15日函請龜山地政事務所辦理查封登記，為後續拍賣程序預作準備。

張男收到查封通知後，隨即致電桃園分署表示，並非故意拒繳，而是忘記繳納，希望能暫緩執行，爭取幾天時間籌措相關款項，而他於9天後，迅速將18萬92元（含執行費用）全數匯入桃園分署專戶，一次清償欠款，也讓房地免於進入拍賣程序。

桃園分署表示，依行政執行署推動的「交通專案」，持續加強執行欠繳交通違規罰鍰案件，不論是存款、薪資、車輛或不動產，只要義務人逾期未履行，都可能依法遭到扣押、查封或拍賣。

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