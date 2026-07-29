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街口創辦人胡亦嘉判7年 法官批目無法紀：對女檢察官做侮辱性肢體語言

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本土最大電子支付平台之一「街口支付」創辦人胡亦嘉被控2020年辦理ETF基金配售時，未公平配售投資人，獲不法利益三千多萬元，胡否認犯罪，台北地院今依證券投資信託及顧問法背信罪判胡有期徒刑7年，併科罰金1億元，再依偽造文書罪判胡得易科罰金的6月有期徒刑，犯罪所得3503萬元沒收、胡妻莊郁琳獲判無罪。可上訴。

合議庭認為，胡亦嘉不但違反投信公司負責人應負的忠實義務，更主導策畫整個非法配售計畫，利用配售權中飽私囊，他遭金管會裁罰、解除董事職務後，不知悛悔與反省，繼續非法配售，徵顯胡將本案基金作為個人投資工具，無視法紀、恣意擅斷，更製作不實文件掩飾其最終受益人身分，也對公訴檢察官做出具有侮辱性的肢體語言，依法量刑。

胡亦嘉案發後被限制出境迄今，審判中多次聲請解除境管被駁回，特殊的是，2025年5月開庭，他因不滿蒞庭女檢察官當庭「比中指」，再開庭時對不雅舉措表示歉意，仍宣讀聲明稿強烈指責檢方利用媒體汙衊他，加碼嗆「即使再比上100次中指」 也不為過，法院曾安排勘驗，檢方建議法官考量他的犯後態度予以量刑。

檢方指控，胡亦嘉等於2020年間違背受託任務，獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金），曾向金管會承諾會公平處理追募額度分配，納入內控，卻「左手賣右手」自肥，不法獲利6665萬8330元，檢方查辦認為胡配售時未公平配售予所有投資人，違反證券投資信託及顧問法背信罪。

檢調2022年3月發動搜索，約談胡亦嘉、莊郁琳、街口投信前董事長王律傑、地產大亨楊健一的兒子楊立偉到案說明，複訊後諭令胡1000萬元交保，限制出境、出海、住居，王律傑諭令200萬元交保、楊立偉以100萬元交保、莊郁琳以50萬元交保。

「街口支付」創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照
「街口支付」創辦人胡亦嘉。圖／聯合報系資料照

胡亦嘉 法官

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