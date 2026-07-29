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接受陸資助介入選舉 國民黨嘉縣黨代表林雪峰判刑4年定讞明發監執行

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落選、現任嘉義縣黨代表林雪峰，被控2024年總統大選前接受中國浙江省台州市台辦官員委託、指示及資助，招攬嘉義縣村里長等具有投票權人士赴中國旅遊，並藉餐敘宣揚支持國民黨總統候選人侯友宜，最高法院今天依違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑4年、褫奪公權3年定讞。嘉義地檢署啟動防逃機制，通知林雪峰明天下午2時報到發監執行。

嘉義地檢署表示，接獲最高法院定讞通知後，已立即通知轄區警方實施防逃措施，並通知林雪峰明天下午2時前往嘉義地檢署執行科報到，依法入監服刑。國民黨嘉義縣黨部指出，林雪峰目前擔任嘉義縣黨代表，依黨章及黨紀規定，案件定讞將提報考紀會處理，停止其黨代表職務。

判決指出，林雪峰為協助侯友宜競選總統，接受中國浙江省台州市台辦處長委託、指示及資助，於2023年間三度招攬嘉義縣村里長等人赴中國台州市六天五夜旅遊，時間分別為8月、10月及11月。旅客僅需支付約1萬6000元至1萬8000元團費，其餘食宿、交通及旅遊費用均由台州市台辦負擔，相關官員並全程陪同。其中，林雪峰因故未能全程參與11月行程，先委託團員帶團赴陸，隔日再前往會合，並接受台州市台辦補助機票費9600元。

法院認定，台州市台辦官員於旅遊及餐敘期間，多次向團員宣揚「希望支持國民黨總統候選人侯友宜當選」、「侯友宜當選才能促進兩岸交流」等政治訴求，林雪峰則配合招攬具投票權人士赴中接受落地招待，已構成受滲透來源指示、委託及資助而交付不正利益罪。

林雪峰始終否認犯行，辯稱中國並非境外敵對勢力，旅遊團並非由她招募，多數團員也不認識，僅受託照顧團員；她並表示，餐敘中只是閒聊支持不同候選人，交流旅遊向來存在，並非因選舉才舉辦。

不過，一、二審及最高法院均未採信其說詞。二審指出，中國長期對台進行統戰與滲透，林雪峰明知中國為我國境外敵對勢力，仍接受資助招攬具投票權人士赴中旅遊，並配合宣導支持特定候選人，危害民主法治及選舉公平，原判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞。

林雪峰活躍嘉義政商社團界，常受邀擔任大型活動主持工作，曾代表國民黨參選本屆嘉義市議員落選，也曾擔任前立委翁重鈞服務處特助、陳以真競選嘉義市長辦公室副主任。今年3月還受邀主持嘉義知名台商林明賢擔任理事長的北回培英文教協會感恩餐會，當時雙方相約明年再度合作；如今隨著判決定讞並即將入監服刑，相關安排將無法實現。

曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落選、現任嘉義縣黨代表林雪峰違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑4年、褫奪公權3年定讞。嘉義地檢署啟動防逃機制，通知林雪峰明天下午2時報到發監執行。聯合報系資料照
曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落選、現任嘉義縣黨代表林雪峰違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑4年、褫奪公權3年定讞。嘉義地檢署啟動防逃機制，通知林雪峰明天下午2時報到發監執行。聯合報系資料照

國民黨 侯友宜

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