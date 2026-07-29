為求侯友宜當選...國民黨員接受中共資助招攬旅行團 判關4年定讞

曾代表國民黨參選嘉義市議員的林雪峰，為求總統候選人侯友宜順利當選，接受中共官員資助，招攬村里長赴中國旅遊，利用餐敘機會宣揚「侯友宜當選」、「才能促進兩岸交流」等，最高法院今依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法判刑4年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

林雪峰為使侯友宜順利當選總統，接受大陸浙江省台州市台辦處長委託、指示及資助，招攬旅遊團，邀約村里長等人於2023年8月8日至13日、10月16日至21日、11月24日至29日到中國台州市六天五夜旅遊。其中，林雪峰2023年11月24日至29日有事，先委託團員帶團去中國，林女隔日再去會合，接受台州市台辦處長資助機票費用9600元。

旅遊團員僅需支付包含機票、在台接送及餐費約1萬6000元或1萬8000元團費，其餘食、宿、交通、旅遊等費用，均由台州市台辦免費招待，台州市台辦處長和官員也陪同旅遊，利用餐敘機會宣揚「希望支持國民黨候選人侯友宜當選」、「才能促進兩岸交流」等。

林雪峰矢口否認犯行，供稱中共是我國友好勢力，不是境外敵對勢力，旅遊團都不是她找的，團員九成以上她都不認識，是台州市台辦處長找黃姓村長揪團，要她協助幫忙去照顧團員。

林女說，過程中雖於餐敘有聊到各自支持的總統、副總統候選人，但旅遊結束之後，都沒有再聯絡，如果她是為了行賄怎可能會這樣呢，且參訪交流旅遊團，一直都有，包括現在也有，不是選舉期間才有的。

法院不採信她的說法，嘉義地方法院一審依反滲透法、總統副總統選舉罷免法受滲透來源指示、委託、資助而對有投票權人交付不正利益罪，判處4年徒刑，褫奪公權3年。

案件上訴，台南高分院二審審酌林雪峰知悉中國是我國境外敵對勢力，多年來不斷以武力威脅擾亂我國國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定，卻受台州市台辦處長資助，帶領旅遊團在中國旅遊，接受「落地招待」及宣導支持特定總統候選人，危害民主法治之正常發展。