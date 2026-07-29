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台東農路工程涉圖利疑雲 調查站搜索縣府帶回多人釐清

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府一項農路改善工程圖利疑雲有新進展。調查局台東縣調查站今天持搜索票前往縣府搜索，並帶回農業處長、科員及承辦人員等數人協助釐清案情，全案由檢調持續偵辦中。

該案起因於台東縣議會5月定期會期間，縣議員林參天質詢指出，知本建和青海路三段338巷農路改善工程，原有道路寬度約3公尺，卻規劃拓寬為15公尺，且道路可銜接規畫中的「東映渡假村」基地。林參天認為，工程內容及執行程序有待釐清，因此向檢調提出檢舉，懷疑涉及圖利等情事。

檢調受理後展開蒐證，今天進一步前往縣府執行搜索，並通知相關承辦人員到案說明，以釐清工程規劃、核定及執行過程是否涉及不法，全案仍待檢調進一步調查。

針對外界質疑，議長吳秀華先前曾發表聲明表示，農路改善工程係基於公共安全及防汛需求辦理，實際施作範圍與外界所稱內容有所出入，呼籲外界勿以未經查證的說法影響基層公務人員。

縣府也曾說明，該路段屬既有農路，此次改善工程主要是提升農民通行及農作運輸安全，並指出工程規劃期間，「東映渡假村」開發案尚未提出申請，相關作業均依規定辦理，將配合檢調調查，釐清外界疑慮。

台東縣調查站今搜索台東縣政府，針對知本農路改善工程案帶回相關人員說明，檢調正進一步釐清案情。記者尤聰光／攝影
台東縣調查站今搜索台東縣政府，針對知本農路改善工程案帶回相關人員說明，檢調正進一步釐清案情。記者尤聰光／攝影

台東 工程 調查局 圖利 農業處

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