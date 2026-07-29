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閃兵案！修杰楷認罪盼簡判 新北帥檢不同意

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院今天就藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，但以兩大理由希望法官輕判；其律師也提出4點辯護理由，認為檢方以役期長短對涉案藝人求刑顯然過重。最後修杰楷請求法官判處6個月以下徒刑並緩刑，同時希望後續審理以簡易判決或簡式審理程序進行，但蒞庭的新北地檢署帥哥公訴檢察官黏鑫卻不同意簡判，表示簡式要視其餘被告進行情形而定。

修杰楷庭後離去時，僅簡單表示自己「還在誠心的反省當中，一切尊重司法，還是需要繼續反省，謝謝！」

檢方當初起訴時，對修杰楷求刑2年8月。今天修杰楷一開庭就表示認罪，坦承當初是透過藝人坤達介紹閃兵集團首腦陳志明，以15萬元閃兵，自己先給5萬現金，再以銀行匯款10萬元到陳男帳戶。

由於修杰楷已認罪，其律師僅就量刑加以辯護，表示修有兩大結構性減刑因素，第一，修杰楷並非從未服役，而是從常備兵變成替代役；第二，修杰楷後來改服替代役非因改變體位，而是家庭因素，因此對於國家兵役的損害結果並未發生。

對於檢方求刑，修杰楷律師則指出，檢察官以涉案藝人逃避的役期作為求刑標準值得商榷，因為國家在不同時期對於體位和役期的標準本有不同。其次，檢方認為藝人紅利也是量刑考量並不適合，因為以公眾觀感作為量刑考量的案件僅有貪汙和妨害名譽案件，其他類型案件是否為公眾人物，不應作為罪責考量。

其律師進一步表示，修杰楷當初未自首，是因為自認已服完替代役，不覺得是逃兵的行為人，當然不會想到要自首，與其他役男相比罪責過重。而修杰楷當初遭檢警傳喚後，立刻在第一時間在FB發布完整聲明，對其行為表達悔意及歉意，犯後態度尚佳。

另外，修杰楷服役時堪稱是「優秀替代役」，經常從事服務單位的公益宣傳，若法官願意予以緩刑，他也願意公益捐款、接受法治教育、配合公益宣導，希望法官能同意以簡易判決或簡式審判程序進行。

新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影
新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影

新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影
新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影

新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影
新北地院藝人閃兵案再度開庭，藝人修杰楷出庭時認罪，請求法官輕判6個月以下徒刑及緩刑。記者杜建重／攝影

閃兵案 修杰楷

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