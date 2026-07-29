街口支付胡亦嘉追募ETF涉「自肥」6665萬 判7年併科罰金1億元

本土最大電子支付平台之一「街口支付」創辦人胡亦嘉被控2020年辦理ETF基金配售時，未公平配售投資人，「自肥」獲不法利益6665萬8330元，胡否認犯罪，台北地院今依證券投資信託及顧問法背信罪判胡有期徒刑7年，併科罰金1億元，另依偽造文書罪判得易科罰金的6月有期徒刑，犯罪所得3503萬沒收、胡妻莊郁琳判無罪。可上訴。

胡亦嘉案發後被限制出境迄今，審判中多次聲請解除境管被駁回，特殊的是，2025年5月開庭，他因不滿蒞庭女檢察官當庭「比中指」，再開庭時對不雅舉措表示歉意，仍宣讀聲明稿強烈指責檢方利用媒體污衊他，加碼嗆「即使再比上100次中指」 也不為過，法院曾安排勘驗，檢方建議法官考量他的犯後態度予以量刑。

檢方指控，胡亦嘉等於2020年間違背受託任務，獲金管會核准追募街口布蘭特原油正2期貨ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金），曾向金管會承諾會公平處理追募額度分配，納入內控，卻「左手賣右手」自肥，不法獲利6665萬8330元，檢方查辦認為胡配售時未公平配售予所有投資人，違反證交法。

檢調2022年3月發動搜索，約談胡亦嘉、莊郁琳、街口投信前董事長王律傑、地產大亨楊健一的兒子楊立偉5人到案說明，複訊後諭令胡1000萬元交保，限制出境、出海、住居，王律傑諭令200萬元交保、楊立偉以100萬元交保、莊郁琳以50萬元交保。

街口支付執行長胡亦嘉的妻子莊郁琳。圖／聯合報系資料照