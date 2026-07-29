影／台安連鎖藥局倒閉爆欠薪 上百名員工求償無門…黃偉哲允協助防脫產

全台有42家門市的台安藥局因經營困難，爆發積欠員工薪資及資遣費爭議，數十名員工今天到台南市議會陳情，盼政府協助追討權益。台南市長黃偉哲表示，市府將全力協助員工依法處理，並研議透過行政協助方式，必要時聲請假扣押，避免公司或相關人員脫產，確保未來即使取得勝訴判決，也能順利取得應有款項。

台南市政府勞工局表示，接獲陳情後已介入處理，除要求業者改善欠薪問題，也協助辦理勞資爭議調解，並針對違反勞動法令事項依法裁罰，目前累計裁罰金額達42萬元，後續將協助勞工申請工資墊償，保障員工權益。

勞工局指出，台安公司涉及違反大量解僱勞工保護法，已依法裁處罰鍰；此外，自2024年至2026年間陸續接獲員工申訴，反映工資未全額給付、未提供薪資明細、未詳實記載出勤紀錄、未給予特別休假，以及未支付資遣費等問題。

經勞動條件檢查後，勞工局共實施8次檢查，並針對違規事項分別裁處，其中2024年10月24日裁罰4萬元、2026年3月16日裁罰2萬元、今年7月24日裁罰36萬元，合計裁罰42萬元。

陳情員工包括藥師、店長和職員等，林姓員工表示，台安藥局自去年9月起陸續出現延遲發薪，今年4月起更完全未發放薪資。期間雖曾申請勞資爭議調解並達成協議，但公司未依約履行，員工後續向法院聲請強制執行，卻因公司帳戶無資金可供扣押，至今仍無法領回欠薪。

員工指出，經查詢發現，公司名下仍有部分不動產對外銷售，因此希望市府協助針對相關財產採取假扣押等保全措施，避免資產移轉，影響員工後續求償。

此外，員工指控公司高薪低報勞保情形，實際薪資約5、6萬元，但投保薪資僅以較低級距申報；另公司自去年9月起疑未繳納相關保費，導致部分員工申請非自願離職相關補助時受到影響。

員工表示，目前受影響人數約100至200人，近期已有多批員工陸續進行勞資調解，包括昨日約35人、今日約30餘人，8月18日仍有一批員工將進行調解，希望透過政府協助，讓員工拿回多年應得薪資。

勞工局說明，今年6月22日即派員前往台安公司拜會負責人，要求盡速處理員工欠薪問題，當時業者表示將縮小營運規模，待營運改善後償還積欠薪資及資遣費。不過，公司於7月20日向勞工局表示已無法持續營運，將進入清算程序，市府隨即協助朝「公司清算」及「工資墊償」雙軌方向處理，並辦理勞工權益說明會。

在協助員工追討債權方面，勞工局表示，今年5月18日至6月15日期間，已協助25名勞工與台安公司完成薪資及資遣費調解；7月28日另協助台安百貨及台安藥妝各1名員工完成調解，勞動債權金額分別為27萬1610元及63萬2630元。其中台安醫藥股份有限公司王姓等25名員工，薪資及資遣費等勞動債權合計331萬9420元，也已完成調解成立。

黃偉哲強調，市府將持續與相關單位合作，協助員工依法律程序追討薪資，並透過假扣押等方式先行保全可能財產，避免勞工取得勝訴後仍面臨無法執行的困境，盡力維護勞工合法權益。

台安藥局經營不善並爆發欠薪風波，數十名員工今天到台南市議會陳情，市長黃偉哲與南市勞工局長王鑫基允協助追討債權。記者吳淑玲／攝影

台安藥局經營不善並爆發欠薪風波，數十名員工今天到台南市議會陳情，市長黃偉哲與南市勞工局長王鑫基允協助追討債權。記者吳淑玲／攝影

台安藥局經營不善並爆發欠薪風波，數十名員工今天到台南市議會陳情，市長黃偉哲與南市勞工局長王鑫基允協助追討債權。記者吳淑玲／攝影