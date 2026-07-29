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台東驚見4隻路殺穿山甲 男子撿走1隻食用、3隻網售獲緩起訴
台東陳男子涉嫌撿拾遭車輛撞死的穿山甲，除留下一隻與家人食用外，其餘3隻竟透過臉書刊登販售；另又涉嫌販售麝香貓、水鹿及山羊等保育類野生動物。檢方調查後，認定違反野生動物保育法，惟審酌其無前科、坦承犯行，平時亦協助部落販售農產品，給予1年緩起訴，並命6個月內向國庫支付3萬元。
緩起訴書指出，陳男於去年5月間在南迴公路新香蘭往金崙路段發現4隻遭車輛撞死的穿山甲，撿拾後留下一隻供家人食用，其餘3隻委由綽號「老闆」的友人拍照上傳臉書販售，每隻售價3000元至5000元。之後又涉嫌在自家農園及山區獵捕3隻麝香貓，並以每隻1200元至1500元價格出售。
此外，陳男還將分食後剩餘的台灣水鹿肉分兩次販售共1600元，另將山羊腿肉張貼在臉書，每台斤開價280元至330元，但未售出。警方搜索後查扣相關證物，並透過數位鑑識、物種鑑定、臉書截圖及宅配寄件資料等證據，確認相關犯行。
檢方審理後指出，陳男涉嫌非法獵捕及買賣保育類野生動物，惟審酌其無前科、坦承犯行，平時亦協助部落販售農產品，認為以緩起訴處分較為適當，因此給予1年緩起訴，並命6個月內向國庫支付3萬元。
縣府表示，不論是自行獵捕或撿拾路殺動物遺體，非法買賣、宰殺或利用保育類動物（如石虎、穿山甲、特定鳥類與蛇類），違反野生動物保育法，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣 30萬以上150萬元以下罰金。
此外，依過往野生動物救傷及通報經驗，穿山甲遭車輛撞擊案件偶有發生，但一次出現4隻穿山甲遭路殺的情形相當罕見，相關情況並不常見。
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