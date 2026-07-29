4藍委涉傷害不出庭 綠委告訴代理人認忽視司法：建請法官拘提

國民黨、民眾黨立法院黨團2024年5月推出國會職權行使法修正案，藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院今開庭，邱鎮軍4人均未到，邱的告訴代理人建議拘提，檢方表示希望依法處理。

事實上，相關案件邱鎮軍等被訴後從未現身法院，承審法官林皓堂表示，邱是立法院社會福利及環境衛生委員會委員，經職權調查今日確實有程進行，至於謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍則有向法院請假。

邱志偉的告訴代理人說，立法院的會議可以書面質詢，沒有不來開庭的道理，被告多次未到庭顯示對法律的忽視，已影響司法程序進行，建議法官拘提他們。

林皓堂表示，將再和4名被告確認何時可以出庭，下次開準備程序庭會勘驗衝突影片，並裁示本件候核辦。

2024年5月17日國民黨與民眾黨推出國會職權行使法修正案，法案進入逐條討論時，多名立委爆發推擠衝突，藍綠立委都有人送醫治療。

檢方起訴，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等人當時圍成人牆護住主席台，與邱志偉發生肢體衝突，邱志偉遭拉離主席台時因重心不穩，跌落走道造成頭部外傷，有腦震盪情形，頸部也出現鈍挫傷，邱認為謝龍介等人涉及傷害罪，對4人提起告訴。

國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照