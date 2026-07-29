搭SWITCH 2順風車！寶可夢、三麗鷗仿品氾濫 警抓12人扣3500萬假貨

隨任天堂SWITCH 2主機及新款瑪利歐系列遊戲熱銷，周邊商品買氣同步攀升，卻遭韓姓男子等12人盯上商機，賣仿冒品牟利，刑事局刑事局智財大隊近期搜索台北、台中、高雄等4地，查扣仿冒寶可夢、三麗鷗等商標電玩周邊商品7萬餘件，侵權市值破3498萬元，全案警詢後，依違反商標法罪移送檢方偵辦。

刑事局智財大隊偵二隊真去年獲報，網路有不肖業者、批發廠商利用任天堂SWITCH 2主機的話題流量，大量張貼、販售仿冒寶可夢、三麗鷗等商標周邊商品，專案小組蒐證後，經商標權利人辨識確認為仿冒商品，隨即循線偵辦，深入追查仿冒商標來源及倉庫位址。

專案小組在去年8月至11月間分赴台北、铊中及高雄等4處搜索，查獲韓男等12名涉案業者到案，現場查扣仿冒寶可夢、三麗鷗、NEW ERA等商標電玩相關周邊商品，總計7萬3440件，初步估算侵權市值達3498萬8080元，全案依違反商標法罪嫌，移送各管轄地方檢察署偵辦。

警方調查，查扣的仿冒商品，主要向大陸廠商分批大量進貨、壓低售價，再以正品價格8折的價格，吸引買家，並利用現貨供應、原廠品質保證等話術，輔以數萬筆賣家評價，降低消費者戒心、博取信任，致使民眾誤認為原廠授權商品而購買。

刑事局提醒，民眾選購品牌商品時應留意包裝、吊牌或雷射標籤是否完整，並向直營通路選購以確保品質。

依商標法規定，明知為侵害他人商標權之商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，最重可處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科5萬元以下罰金。

刑事局呼籲，業者務必審慎查證商品來源及合法性，切勿心存僥倖販售仿冒商品，未來將持續針對網拍電商、實體店面及其他交易通路加強查緝，確保智慧財產權保護完善。

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝