快訊

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

搭SWITCH 2順風車！寶可夢、三麗鷗仿品氾濫 警抓12人扣3500萬假貨

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

任天堂SWITCH 2主機及新款瑪利歐系列遊戲熱銷，周邊商品買氣同步攀升，卻遭韓姓男子等12人盯上商機，賣仿冒品牟利，刑事局刑事局智財大隊近期搜索台北台中高雄等4地，查扣仿冒寶可夢、三麗鷗等商標電玩周邊商品7萬餘件，侵權市值破3498萬元，全案警詢後，依違反商標法罪移送檢方偵辦。

刑事局智財大隊偵二隊真去年獲報，網路有不肖業者、批發廠商利用任天堂SWITCH 2主機的話題流量，大量張貼、販售仿冒寶可夢、三麗鷗等商標周邊商品，專案小組蒐證後，經商標權利人辨識確認為仿冒商品，隨即循線偵辦，深入追查仿冒商標來源及倉庫位址。

專案小組在去年8月至11月間分赴台北、铊中及高雄等4處搜索，查獲韓男等12名涉案業者到案，現場查扣仿冒寶可夢、三麗鷗、NEW ERA等商標電玩相關周邊商品，總計7萬3440件，初步估算侵權市值達3498萬8080元，全案依違反商標法罪嫌，移送各管轄地方檢察署偵辦。

警方調查，查扣的仿冒商品，主要向大陸廠商分批大量進貨、壓低售價，再以正品價格8折的價格，吸引買家，並利用現貨供應、原廠品質保證等話術，輔以數萬筆賣家評價，降低消費者戒心、博取信任，致使民眾誤認為原廠授權商品而購買。

刑事局提醒，民眾選購品牌商品時應留意包裝、吊牌或雷射標籤是否完整，並向直營通路選購以確保品質。

依商標法規定，明知為侵害他人商標權之商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，最重可處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科5萬元以下罰金。

刑事局呼籲，業者務必審慎查證商品來源及合法性，切勿心存僥倖販售仿冒商品，未來將持續針對網拍電商、實體店面及其他交易通路加強查緝，確保智慧財產權保護完善。

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局智財大隊偵二隊近日查獲不肖業者12人，販售任天堂與三麗鷗的仿冒商品，侵權市值達3500萬元。記者陳宏睿／翻攝

寶可夢 瑪利歐 任天堂 仿冒 台北 高雄 台中 假貨

延伸閱讀

桃園農舍設毒品彩虹菸分裝場低價搶市 涉案6人遭訴

知名玩具商涉產銷具傷力模擬槍 負責人遭檢起訴

影／竹聯幫信堂開毒工廠...彩虹菸用市價兩折搶市 6人落網扣90萬毒品

知名老牌玩具商「樺山玩具」囤模擬槍、後槍管 違法販售負責人起訴

相關新聞

逼同寢女兵夜搜蜘蛛、張嘴塞拳半蹲罰站 魔鬼女士官長下場曝

「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練？」陸軍269旅孫姓女中士2023年擔任值星班長期間，不滿同寢女兵要求伏地挺身、靠牆半蹲、夜搜蜘蛛、張嘴塞拳、持警棍毆打，桃園地檢署依公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，求重刑。

非法跟監蒐集個資還有陸方委託案 一統、國華徵信總裁趙維君300萬交保

徵信社龍頭一統、國華徵信創辦人暨總裁趙維君、總經理趙柏凱父子，因涉嫌非法跟監及蒐集個資，遭檢警調搜索，拘提，父子2人與公司幹部、員工共10人，經依妨害秘密及違反個資法等罪嫌移送新北地檢署複訊後，趙維君、趙柏凱各以300萬元、150萬元交保。

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判刑12年、11年定讞。民事部分，楊的父母、姊姊提告求償2177萬餘元，一審判郭、林女及法定代理人要賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院原訂今日宣判，但合議庭諭知再開辯論。

成績不及格遭退訓…她竟上PTT洩漏國安局長官身分 更一審仍判3年8月

女子周惠雯6年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一、二審依國家情報工作法洩漏情報人員身分資訊罪判3年8月徒刑，最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更一審今撤銷一審判決，仍依違反國家情報工作法判刑3年8月，可上訴。

不滿員工討薪水！台中博弈老闆夥友燒他肛門、餵毒致死 下場曝光

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水，涉與邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他，彭辯稱發現饒吃藥吸毒，才想打屁股「教訓他」。台中高分院今天審結，仍認定彭、邱二人涉犯共同犯凌虐致人於死罪，分判12年、11年徒刑，仍可上訴。

4藍委涉傷害不出庭 綠委告訴代理人認忽視司法：建請法官拘提

國民黨、民眾黨立法院黨團2024年5月推出國會職權行使法修正案，藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院今開庭，邱鎮軍4人均未到，邱的告訴代理人建議拘提，檢方表示希望依法處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。