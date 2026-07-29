弘塑前總經理涉竊700筆營業秘密擬助中企 遭檢方起訴2人續押

國內半導體濕製程設備廠商弘塑科技（3131），營業秘密外洩案偵查終結，新竹地檢署今天指出，黃姓前總經理等5名被告，涉嫌竊取公司核心技術圖面與規格資料，意圖提供予中國業者合作謀利，依違反營業秘密法、背信罪及著作權法等罪嫌起訴，全案昨天移審智慧財產及商業法院審理後，裁定黃男和陳男續押。

檢方查出，該公司的設備設計圖面、製程技術及相關規格資料均屬營業秘密。黃男自2003年間任職弘塑公司，2024年間升任總經理，負責綜理公司營運，得接觸公司核心技術並負有保密義務；陳男曾任弘塑工程師，其後轉任台積電公司；邱男、另一名陳男分別任職台積電及美超微公司；另名黃男則任職歐姆龍公司。黃姓前總經理、陳男等人另共同成立一家公司，承攬弘塑公司設備組裝業務，並陸續邀集其餘被告投資參與。

2025年間，弘塑黃姓前總經理因擬離職，與中國江蘇芯夢公司接觸後，得知該公司有意發展半導體濕製程設備，遂萌生非法取得弘塑公司營業秘密，與江蘇芯夢公司合作牟利。黃男先以公務需求為由取得弘塑最新設備圖面及規格資料，並購置私人筆記型電腦作為存放營業秘密之用；嗣於休假期間，以遠端連線方式自公司伺服器大量下載濕製程設備設計圖面等營業秘密資料700餘筆，並將其中300餘筆重製至隨身碟及私人筆記型電腦。

檢方發現，黃姓前總經理與陳男等人共同成立公司，與江蘇芯夢公司洽談提供半導體濕製程設備技術顧問服務，另一名陳男、邱男等人也參與合作規畫。弘塑科技發現黃姓前總經理異常大量下載檔案後，立即關閉其遠端存取權限。黃姓前總經理涉嫌為避免資料遭查扣，將重製檔案複製至外接硬碟，交由其他人收受保管，供後續在中國大陸使用。

此案由新竹地方檢察署檢察官王遠志指揮新竹市調查站偵辦。檢方強調，半導體產業為我國經濟發展及國家安全的核心產業。將持續與司法警察機關密切合作，嚴查非法竊取、重製、洩漏及意圖將營業秘密提供境外使用等犯罪，積極守護我國高科技產業核心技術，維護國家產業競爭力。