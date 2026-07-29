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女子想離婚前男友等3男代出頭 丈夫熟睡中被砍傷4人判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

周女想與林姓男子離婚，邀倪姓前男友等3名男子助陣。陳男持刀砍傷熟醒中林男，3人即逃離現場。法官審理後，認定先進屋的陳男、倪男犯重傷害未遂罪，各判刑3年。晚進屋的曾男及在樓下開車接應的周女犯傷害罪，分判10月、1年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，倪男與周女曾前男女朋友，兩人分手後，周女與林男結婚。周女因想與林男離婚，委請綽號「阿發」男子從中協調。倪男因也不滿林男以他曾與周女交往，持續騷擾他，便與周女、倪的哥哥、陳男和阿發，去年12月31日前往和平島林男租屋處協調，林不願簽署離婚協議書。

當天協調過程間，阿發及陳男曾相互持刀發生爭執（另案偵辦中），阿發不滿陳男亮刀，欲透過倪的哥哥找陳，倪的哥哥告知陳男。加上林男持續透過周女騷擾倪男，多人之間互生嫌隙。　　

倪男和周女因前述情事對林男心生不滿，今年1月6日清晨上4時許，聯繫曾男一同去和平島找林男。陳男因也對林男有所不滿，得知後主動表示要同行。

周女當天上午近9時，駕車載倪男、曾男及陳男到和平島租屋處附近後，車上3男分持開山刀上樓，周女留在車上等待接應。

倪男持鑰匙開門，與陳男進屋後，看見林男在客廳沙發熟睡。陳男持刀揮砍林男，林因腹部遭砍傷驚醒並閃躲，仍被陳男猶持刀砍傷手臂及腳踝，在場的倪男未制止。曾男稍晚才進屋，因與陳男不熟，未做反應，3男隨即下樓，由周女開車載離現場。

林男經消防人員送醫，醫師檢查傷勢包括左腰深部撕裂傷併左側第10肋骨骨折、左手撕裂傷、左肱骨開放性骨折、左踝裂傷併開放性骨折等傷害，經緊急處置及後續手術治療，未生重傷害結果。檢方偵查後，依重傷害未遂罪嫌起訴4人。

基隆地方法院法官審理後指出，殺人、重傷害與傷害區別，除應斟酌衝突起因、行兇動機及與被害人關係外，兇器種類、攻擊部位、行為時態度、表示，行為時所受刺激、下手力量輕重，被害人受傷情形及行為人事後態度等因素綜合研判。

周女傳送曾男息內容為「真的不願意再跟那種人當夫妻了」、「是不是真的因為我沒有家，沒有家人，所以他才會一直這樣欺負我」、「兄弟~你會幫我嗎？」、「算了，我知道你們都怕惹麻煩，我自己處理就好了」等，顯示周女遊說曾男協助。

法官說，4人攜刀找林男械前往平一路租屋處，若發生衝突，當意料林男會受傷。但周女傳送曾男訊息，並無要讓林男受重傷之意。周女始終在車上等待，現場狀況並非她所能全盤瞭解與掌控。

法官也查出，曾男雖持刀隨倪、陳上樓，但刀套並未開啟，陳男進屋後揮砍數刀迅即離去，行凶時間很短，曾男剛進屋，即隨陳、倪離去，認定檢方不足以推論周女、曾男有重傷未遂罪行。最後依共同犯重傷害未遂罪，判倪男、陳男各3年徒刑。依共同犯傷害罪，判周女1年4月徒刑、曾男10月徒刑。

周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝
周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝

周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝
周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝

周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝
周女想與林姓丈夫談判離婚，邀倪姓、陳姓和曾姓男子協助談判時，陳男持傷砍傷林男。基隆地院審理後，4人分依犯重傷害未遂、傷害罪判刑。記者邱瑞杰／翻攝

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